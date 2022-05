Lukaku all’Inter, arriva l’annuncio che fa impazzire tifosi nerazzurri

Tempo di calciomercato e tempo di valutazioni per il futuro anche in casa Inter: l’annuncio sui retroscena delle eventuali operazioni

In casa Inter si pensa al futuro e a come poter gestire al meglio le eventuali occasioni che possono presentarsi. Sotto la luce dei riflettori restano due nomi in particolare: da un lato quello di Paulo Dybala, dall’altro quello del ritorno di fiamma di Romelu Lukaku. Di questi due nomi in particolare, e non solo, ha parlato Marotta in persona.

Paulo Dybala, dopo l’addio alla Juventus, potrà trasferirsi altrove in via ufficiale dal primo luglio a parametro zero. In Italia il club a cui fin da subito è stato accostato è l’Inter, che nel frattempo è rimasta dal canto suo a monitorare la situazione per capire come poter muoversi al meglio.

Oltre il nome dell’argentino, in più occasioni è stato associato alla società nerazzurra anche quello di Romelu Lukaku. Il belga non ha vissuto al Chelsea la stagione che si sarebbe aspettato e per questo motivo starebbe cercando una possibile soluzione che possa permettergli di fare ritorno (tramite un prestito) proprio all’Inter. Ecco allora le dichiarazioni rilasciate da Marotta.

Inter, annuncio di Marotta su Lukaku (e Dybala): “Abbiamo provato a giocare d’anticipo. Vogliamo raggiungere traguardi molto ambiziosi”

Giuseppe Marotta, presente durante l’evento ‘L’Amico Atletico’ organizzato da Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, ha parlato così delle possibili operazioni legate a Dybala e Lukaku: “Da parte nostra non c’è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa”. “Ma abbiamo – ha poi aggiunto l’ad nerazzurro – sicuramente provato a giocare d’anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l’Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi“.

Ha infine rivolto il proprio pensiero anche all’imminente addio che Ivan Perisic darà all’Inter, pronto a volare in Premier League: “C’è dispiacere, ma Ivan voleva provare una nuova esperienza in Premier League. Non eravamo nella posizione di poter presentare offerte migliorative. La sua scelta molto semplicemente era basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per questo anche un grande ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto e, in ogni caso, abbiamo già preso Robin Gosens”.