Zaniolo, è ufficiale: la notizia dell’ultim’ora è una mazzata

Zaniolo ancora nella bufera dopo aver sorriso al coro riguardante la sua ex Nasti e Zaccagni. L’ennesima mazzata è arrivata oggi.

Piove sul bagnato per Nicolò Zaniolo, finito nella bufera dopo aver sorriso al coro lanciato dai tifosi della Roma riguardante il figlio in arrivo di Chiara Nasti (la sua ex) e Mattia Zaccagni. Il comportamento del giocatore, nelle scorse ore, ha convinto la Procura della Figc ad aprire un’inchiesta e spinto la nota influencer a replicare, in maniera piuttosto colorita, attraverso i propri canali social. Ma la vera brutta notizia per l’esterno è arrivata oggi.

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini, infatti, ha scelto di escluderlo dalla lista dei giocatori convocati per la sfida che vedrà l’Italia affrontare l’Argentina mercoledì sera. Il tecnico ha avuto modo di confrontarsi con lui per fare il punto della situazione ed ascoltare la versione del giocatore. Complice una situazione fisica non ottimale a seguito della finale di Conference League, ecco la decisione di mandarlo a casa.

Un provvedimento adottato a poche ore dal match in programma il primo giugno. La mancata qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, infatti, ha comportato uno scossone all’interno dell’ambiente e per rilanciarlo Mancini, al momento, è intenzionato a puntare sugli elementi in grado di fornirgli le maggiori garanzie sia dal punto di vista fisico che umano.

Zaniolo escluso da Italia-Argentina, la decisione del Ct Mancini

L’ennesima delusione per Zaniolo, reduce da una stagione in chiaroscuro dal punto di vista realizzativo. Per lui 8 gol (di cui 2 in campionato) e 9 assist in 42 partite complessive. Un bottino deludente, rispetto alle aspettative iniziali. Il suo futuro resta un rebus e non è da escludere che la Roma decida di venderlo nelle prossime settimane nel caso in cui si presenti una buona offerta: il Milan, ad esempio, è molto interessato come confermato di recente dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Oltre a Zaniolo, contro l’Argentina mancherà pure Moise Kean infortunatosi nel corso della seduta di allenamento di ieri. L’attaccante della Juventus oggi si è sottoposto ad una serie di esami strumentali, i cui esiti non sono stati quelli auspicati da Mancini. Due assenze pesanti quindi per il Ct che, mercoledì sera, proverà ad aprire un nuovo ciclo dell’Italia.