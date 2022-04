“60 milioni e si chiude”: Roma-Zaniolo, il retroscena può cambiare tutto

La Roma è una delle rivelazioni di questa stagione. La squadra di Mourinho è ancora in lotta per provare a vincere una competizione.

Nicolò Zaniolo è uno dei talenti pregiati del calcio italiano e, nonostante i diversi infortuni che lo hanno colpito negli ultimi anni, è sempre molto ambito sul calciomercato. Le ultime prestazioni con la maglia della Roma sono rassicuranti ed il giocatore ha trascinato i giallorossi nell’impegno di Conference League contro il Bodo Glimt.

Negli ultimi mesi il talentuoso calciatore è stato più volte accostato alla Juventus, club che più di tutti ha messo nel mirino il giocatore. La situazione per un eventuale trasferimento è abbastanza complicata e al momento l’eventuale trattativa ha due importanti problemi.

Zaniolo viene considerato come il rinforzo ideale per sostituire il talento argentino Paulo Dybala, in scadenza di contratto ed ormai fuori dal progetto della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Zaniolo sta collezionando diverse ottime prestazioni e la Roma valuta con attenzione uno dei suoi principali gioielli.

Roma, difficile l’addio di Zaniolo

Intervenuto nello studio di Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato le difficoltà di un’eventuale trattativa: “Il giocatore si trova sempre più a suo agio nel 3-5-2 di Mourinho e soprattutto la società capitolina valuta circa 60 milioni di euro, un importante investimento economico”.

La Roma è, in questo momento, ancora impegnata in Conference League e coltiva ancora possibili speranze per una qualificazione in Champions League. Il club capitolino ambisce alla quarta posizione, in questo momento occupata proprio dalla Juventus, distante cinque punti.