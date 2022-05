Balotelli di nuovo in Serie A: l’annuncio del presidente fa impazzire i tifosi

Dopo ottime prestazioni fornite in Turchia con l’Adana Demirspor, il ritorno di Balotelli in Serie A è più vicino.

Dopo la grandissima delusione per la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, l’Italia domani tornerà in campo. La squadra di Roberto Mancini giocherà a Wembley contro l’Argentina di Messi nella Finalissima della ‘Coppa dei Campioni’, ovvero il match tra chi ha vinto l’ultimo Europeo e chi l’ultima Copa America.

Mancini ha ribadito che inizierà una nuova ‘era’ dopo la gara contro l’Albiceleste’, considerando che chiamerà calciatori giovani a partire dalle prossime gare di Nations League. Chi non farà parte del gruppo azzurro sarà Mario Balotelli. L’attaccante, ora in forza al club turco dell’Adana Demirspor, non era stato convocato neanche per il play-off di marzo contro la Macedonia del Nord, scatenando anche qualche critica nei confronti del CT.

Balotelli sta giocando molto bene in Turchia, visto che è riuscito a realizzare 19 gol in 33 presenze totali con la maglia della squadra allenata da Vincenzo Montella. Nonostante le ottime prestazioni nel campionato turco, ci sono molte indiscrezioni su un ritorno dell’attaccante in Serie A . Voci alimentate da un annuncio di un presidente del massimo campionato italiano.

Serie A, l’annuncio del presidente Berlusconi: “Balotelli? Ci ha detto che vuole giocare con il Monza”

Silvio Berlusconi, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘TMW’, dopo la festa della promozione in Serie A del suo Monza: “Balotelli? Ci ha riferito che torna a giocare da noi. Abbiamo un bel team, vinciamo con il gioco che disputiamo solo noi. Vedremo nei prossimi giorni cosa fare sul mercato”.

Queste parole di Silvio Berlusconi avranno fatto sicuramente gioire i tifosi del Monza, che sognano un grande campionato di Serie A. Non sarebbe la prima volta per Balotelli con il team lombardo, visto che ci ha già giocato dal dicembre 2020 al giugno del 2021: riuscendo a realizzare 6 reti in 14 partite disputate.

Balotelli, nel frattempo, come quanto riportato da ‘Nicolò Schira’ su Twitter, ha parlato così dell’ipotesi di giocare di nuovo con i biancorossi: “Tornare in Italia? Mi piacerebbe assolutamente tornare. Con il Monza abbiamo chiacchierato questa sera, vediamo”.