“Clausola da 250 milioni”: Milan, mossa definitiva per chiudere al Real

Il Milan ha intenzione di blindare un suo gioiello per difenderlo dalle grinfie dei top club come il Real Madrid interessati al calciatore

Sono ore calde in casa Milan per il passaggio di proprietà. Dopo quattro anni di Elliott, la società rossonera sta per passare nelle mani di Red Bird Capital. Il fondo statunitense firmerà oggi un contratto preliminare dopo l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano nella giornata di ieri.

I rossoneri continuano a lavorare in ogni direzione per non farsi trovare impreparati in vista della prossima stagione quando per la squadra di Stefano Pioli arriva il difficile: riconfermarsi. Il tecnico, dopo l’ottimo lavoro compiuto in questi anni alla guida del Milan, può ora avviare un ciclo vincente con il contributo della nuova proprietà. La società milanista sembra avere un piano pure per difendere i suoi gioielli.

Milan, piano anti-Real Madrid per Leao: clausola rescissoria da oltre 200 milioni di euro

Una delle principali attrazioni presenti nel Milan agli occhi dei club esteri è sicuramente Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha un contratto fino al 2024 con il club rossonero. La società vuole blindarlo proponendogli il rinnovo e strappandolo alle grinfie dei top club che stanno provando a corteggiarlo.

L’attaccante ex Lilla è stato una pedina molto importante dello scudetto, a cui ha contribuito con 11 gol e svariati assist che hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di risolvere diverse partite difficili. Ora dalla Spagna arriva un’indiscrezione sul suo futuro.

Secondo il quotidiano ‘As’, infatti, il Milan starebbe pensando di inserire una postilla sul suo nuovo contratto. Per il media iberico, il club rossonero è intenzionato aggiungere “una clausola rescissoria compresa tra 200 e 250 milioni di euro” nelle operazioni di rinnovo.

Il Real Madrid, dunque, molto interessato al calciatore potrebbe tentare l’inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare le pretese dei rossoneri. Per arrivare a Rafael Leao, le ‘merengues’ potrebbero inserire nella trattativa Marco Asensio e Luka Jovic.