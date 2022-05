“Voglio restare”: Napoli, salti di gioia per Spalletti. Rivelazione in conferenza

Il Napoli di Spalletti potrà contare un’arma in più per il prossimo anno. L’annuncio del calciatore non lascia più spazio ai dubbi.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si appresta ad iniziare un nuovo ciclo. Con l’addio di Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit a parametro zero, per la SSC Napoli è tempo di restaurazione. Non a caso, infatti, gli azzurri sono tra i più attivi del momento sul calciomercato estivo in entrata. Con Mathias Olivera dal Getafe, il riscatto di Anguissa ed il rinnovo di Juan Jesus, il patron azzurro sembra avere le idee già chiare.

Toccherà al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in accordo con mister Luciano Spalletti, identificare i giusti profili che possano far al caso del club visto il doppio impegno della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, Zanoli apre alla permanenza in azzurro

Una delle conferme per il prossimo anno potrebbe essere quella di Alessandro Zanoli. Il terzino azzurro, in pianta stabile in prima squadra da quest’anno, ha egregiamente sostituito Giovanni Di Lorenzo nella seconda parte di stagione. Le sue prestazioni coraggiose e su alti livelli gli sono valse la chiamata della Nazionale Under21.

Proprio dal ritiro dell’Italia, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del suo futuro: “Io vorrei restare a Napoli – ha esordito – ma non dipende solo da me. Spalletti ha avuto molta fiducia in me, lui in generale è uno che crede molto nei giovani. Basta mostrare il proprio valore durante le sedute di allenamento, lui poi ha il coraggio di metterti in campo come ha fatto con me”.

Una rivelazione che non può far altro che piacere all’allenatore del club partenopeo. Il prossimo anno, dunque, salvo ribaltoni inattesi, Zanoli potrebbe continuare a far parte dello scacchiere del club di De Laurentiis in qualità di vice Di Lorenzo.