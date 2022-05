“Ha già fatto un disastro…”: Inter, che frecciata a Marotta in diretta

Una frecciata pesante a Beppe Marotta lanciata proprio in diretta. Cosi l’ex giocatore ha beccato il dirigente nerazzurro

Cosa farà l’Inter con Paulo Dybala? E’ la domanda che tantissimi tifosi si stanno facendo proprio in questi giorni. C’è voglia di capire concretamente come il club nerazzurro si approccerà ad una situazione particolare, con l’ex Juve che ha lasciato tra le lacrime la vecchia signora ma che al tempo stesso è pronto a rimanere in Italia per giocarsi una nuova avventura in Serie A. Dell’Inter, per la verità, si sta parlando già da diverse settimane.

Quella nerazzurra pare la soluzione più gettonata per la Joya che troverebbe il modo di mettersi in gioco fin da subito in un club importante. Certo, non c’è soltanto l’Inter. Nelle ultime settimane anche la Roma pare si sia fatta sotto per l’attaccante argentino. Un’ulteriore pista percorribile per l’ormai ex Juve, che con Josè Mourinho potrebbe trovare un allenatore in grado di esaltarlo.

Inter su Dybala, che frecciata di Antonio Cassano a Marotta

Insomma, la prossime settimane saranno davvero cruciali. C’è una stagione da preparare, la prossima, e la consapevolezza che dopo la delusione di quest’anno (con lo Scudetto passato al Milan), la dirigenza nerazzurra è chiamata ad un grande lavoro durante l’estate per rendere la squadra competitiva fin da subito. A lanciare la frecciata in queste ore ci ha pensato l’ex Antonio Cassano, con un intervento dalla ‘BoboTv’ su Twitch.

L’ex attaccante ha di fatto bocciato l’idea di prendere Dybala, puntando invece un giocatore come Suarez dell’Atletico Madrid, magari dando via anche Correa e tenendo in rosa Alexis Sanchez. E nell’analizzare la situazione ecco la bordata al direttore generale nerazzurro: “Marotta ha già fatto un disastro mandando Perisic, il più forte, a casa”, ha spiegato Cassano. “Se vendi anche Lautaro poi devi dire che lotti per il quarto posto perché ti ritrovi con Dybala, Correa e Dzeko. Non pensare poi di lottare per lo scudetto”, le parole dell’ex attaccante di Roma, Milan ed Inter.