Roma, Mourinho trema: dopo la Conference, arriva subito la mazzata

La Roma, reduce dalla vittoria della Conference League, guarda al futuro: il titolare di Mourinho ora sembrerebbe però essere vicino all’addio

La Roma di José Mourinho si gode la vittoria della Conference League e la chiusura del campionato con cui ha ottenuto l’accesso in Europa per il prossimo anno. Sul tavolo delle trattative per il futuro ci sono per ora tante idee. Resta da capire dunque chi resterà, chi partirà e chi invece arriverà. In merito a ciò, per José Mourinho non arrivano buone notizie su un suo titolarissimo.

La firma sulla vittoria della Conference League l’ha messa senza alcun dubbio Nicolò Zaniolo. Quest’anno è stato praticamente sempre scelto da José Mourinho per scendere in campo e dare una mano alla squadra.

In diverse occasioni, in realtà, non è riuscito a dare il meglio di sé e del suo potenziale. Ma nonostante tutto non ha mai perso la fiducia del tecnico portoghese. E nella sera della finale ha segnato l’unico gol che ha decretato la vittoria dei giallorossi in Europa. Sul suo futuro, però, non arrivano buone notizie.

Calciomercato Roma, rottura tra il club e l’entourage di Zaniolo: ora l’addio sembra essere più vicino

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il futuro di Nicolò Zaniolo sarebbe ogni giorno più lontano da Roma. Nonostante quanto fatto nella notte della finale di Conference League, con il suo gol decisivo per la vittoria del trofeo. Il giocatore non vorrebbe lasciare il club giallorosso, anzi vorrebbe rinnovare il proprio contratto.

Eppure, i rapporti tra il suo entourage e la Roma resterebbero tesi e difficilmente sembrerebbe esserci la volontà di collaborare verso un obiettivo comune. Nonostante la scadenza dell’attuale contratto fissata al 2024, Juventus e Milan (su tutti) monitorano la situazione. Non è stata presentata al momento alcuna offerta ufficiale ma la richiesta della Roma può scendere anche a 40 milioni di euro. Una notizia, questa, che non farà contento Mourinho.