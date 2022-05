Italia, salti di gioia per Mancini: la rivelazione in conferenza è una manna

Italia, finalmente arriva una buona notizia per Mancini dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: rivelazione in conferenza stampa.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, solo qualche mese fa, è finita al centro del caos dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La batosta contro la Macedonia del Nord alle semifinali Playoff qualificazione brucia ancora, ma ora è giunto il momento di ripartire per l’Italia.

Domani sera alle ore 20.45, gli azzurri tornano a Wembley, nello storico stadio che ha regalato agli azzurri la vittoria di Euro 2020. Grande attesa per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, nota anche come Finalissima 2022, che vedrà contro Italia ed Argentina.

Finalissima 2022 Italia-Argentina, Insigne esce allo scoperto in conferenza stampa

Direttamente dalla conferenza stampa alla vigilia della super sfida, è arrivata un’ottima notizia per il commissario tecnico Mancini. Per il CT degli azzurri, dopo la delusione di marzo, arriva finalmente un annuncio che potrebbe rivelarsi una vera e propria manna dal cielo.

Lorenzo Insigne, oramai ex capitano della SSC Napoli, è pronto a volare in Canada per vestire la maglia del Toronto FC. Nonostante l’avventura in Major League Soccer, però, Insigne continuerà ad essere a disposizione della Nazionale italiana. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni durante l’incontro con la stampa. “Ritiro dalla Nazionale come ha fatto Chiellini? Per me è presto, io sono sempre a disposizione – ha annunciato -. Anche se andrò dall’altra parte del mondo sarà comunque disponibile. Poi chi vivrà vedrà”.

Ed ha proseguito: “Ho parlato con mancini del mio futuro ed ho detto che sono disponibile anche a viaggiare. Accetterò tutte le sue scelte, io fino a quando ce la farò darò la mia disponibilità”.