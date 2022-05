Italia, Mancini spiazza tutti: rivoluzione in arrivo, annuncio a sorpresa

Roberto Mancini parla in conferenza in vista della sfida che l’Italia affronterà domani contro l’Argentina: la rivoluzione è in arrivo

Roberto Mancini torna a parlare nella conferenza pre-partita, in vista proprio della gara che l’Italia dovrà affrontare nella serata di domani contro l’Argentina. Andrà, infatti, alle ore 20:45 in scena la ‘Finalissima’. Nel corso delle domande e delle risposte, Mancini ha anche dato un annuncio facendo riferimento al futuro.

Roberto Mancini, quindi, è pochi minuti fa tornato a parlare in conferenza stampa e in qualità di CT dell’Italia. L’amarezza per non aver agguantato la qualificazione ai Mondiali in Qatar è ancora tanta, troppa. Ma c’è anche voglia di guardare al futuro.

A questo proposito, le parole del CT azzurro sono apparse chiare. La volontà è quella di continuare a fare affidamento su alcuni dei big, colonne portanti di questa nazionale. Ma lo sguardo sarà anche maggiormente incentrato sui giovani.

Italia-Argentina, Mancini in conferenza annuncia: “Quella di domani voglio vederla come la gara che concluderà un ciclo”

Roberto Mancini, nel corso della conferenza stampa tenuta pochi minuti fa, ha annunciato: “Neppure dodici mesi fa eravamo qui a festeggiare. Per questo motivo c’è anche un po’ di emozione. Quella di domani contro l’Argentina voglio vederla come la gara che concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro”.

“Io – ha poi aggiunto in seguito il CT per spiegare ancora meglio le proprie intenzioni – per il momento penso a fare una cosa. Ovvero, continuare a scegliere i giocatori sempre con un criterio logico. Poi, in futuro, servirà coraggio. Perché sarà un gruppo più giovane che andrà supportato in modo diverso. Anche questa sarà una cosa bella da fare”.