Juve, nuovi segnali per il colpo ad effetto: l’annuncio è definitivo

Per la Juventus sono arrivati altri segnali d’apertura dall’uomo individuato per far dimenticare in fretta la traumatica partenza di Dybala

La prossima potrebbe essere una Juventus con un tocco argentino, nonostante l’addio di Paulo Dybala. I tifosi bianconero si separeranno della ‘Joya’ che li ha fatti sorridere in diverse circostanze. Il lungo cammino dell’ex Palermo a Torino si è concluso con la gara in trasferta contro la Fiorentina.

Pochi giorni prima il calciatore si era congedato dai tifosi che lo hanno sostenuto per tutti questi anni. Il suo futuro per il momento rimane in bilico. Il calciatore, in scadenza a fine giugno, non ha ancora svelato nessuna novità in merito al suo futuro. Intanto, la Juventus è già alla ricerca di un calciatore che possa rimpiazzarlo nel cuore dei sostenitori. Il nome più gettonato è quello di Angel Di Maria.

Juventus, Di Maria flirta con i bianconeri: “Resto ancora in Europa, dopo il Mondiale mi ritiro dalla Nazionale”

Il tocco argentino nella prossima Juventus potrebbe essere rappresentato da Nahuel Molina, per il quale i bianconeri tentano di battere la concorrenza di altri club come Arsenal e Atletico Madrid. Potrebbero essere però due le presenze ‘albiceleste’ agli ordini del tecnico Max Allegri.

In un’intervista esclusiva concessa al quotidiano sportivo argentino di riferimento, Olé, Angel Di Maria ha confermato quanto circolato sul suo conto nelle ultime settimane. Il ‘fideo’ ha parlato del suo futuro. “La mia idea adesso è restare in Europa, perché ci sono i Mondiali e voglio essere all’altezza della competizione e perciò devo restare qui, poi vedremo. Sinceramente il mio desiderio è tornare in Argentina e chiudere la mia carriera al Rosario Central. Purtroppo, se torno, non potrò giocare con Marco Ruben (si è ritirato al termine dell’ultimo campionato, ndr), il massimo goleador della storia del club, è un orgoglio averlo conosciuto e aver giocato con lui”, ha detto Di Maria nel corso dell’intervista disponibile da oggi sulla versione digitale della testata e domani, integralmente, su quella cartacea

Il calciatore, che ha anche detto di lasciare la Nazionale dopo il Mondiale, si libera a giugno dal PSG e la Juventus è fortemente interessata a lui. La pista rimane pertanto molto concreta dopo le affermazioni fatte dallo stesso Di Maria.