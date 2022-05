Inter-Lukaku, pista calda: sul piatto anche una pedina di scambio

Proseguono i contatti tra l’Inter e l’avvocato di Lukaku: spunta una possibile pedina di scambio per il Chelsea. Contatti in corso.

La percentuali sono minime. Romelu Lukaku, però, ci crede e farà tutto il possibile per concretizzare il suo rientro all’Inter a distanza di un anno dal suo trasferimento al Chelsea. Un’esperienza rivelatasi fallimentare sotto tutti i punti di vista: appena 8 gol in 26 apparizioni in Premier League, di cui solo 16 disputate da titolare. Un bottino deludente, specie alla luce dell’ingente somma sborsata nell’esatte 2021 dai Blues per riportarlo a Londra (117 milioni).

Da qui la volontà del belga di tornare nel luogo dove si è sentito più amato ed indossare, ancora una volta, i colori nerazzurri. Operazione complessa, ma non impossibile. Oggi il suo avvocato Sebastian Ledure incontrerà l’amministratore delegato Beppe Marotta al fine di fare il punto della situazione e provare a delineare, insieme, una exit strategy in grado di accontentare tutte le parti in causa.

La punta, dal canto suo, ha già fatto sapere di essere disposto a tagliarsi una parte sostanziosa dell’ingaggio attualmente percepito: da 12, in particolare, passerebbe ad una cifra compresa tra i 7 e i 9 milioni (tra parte fissa e bonus). Ora resta da vedere come evolveranno i contatti tra le due società, con l’Inter che spera di poter riavere Lukaku tramite la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. In alternativa, c’è un’altra soluzione che coinvolge Stefan De Vrij.

Inter, riflettori puntati su Lukaku: il piano di Marotta

Non è infatti da escludere, come riportato da ‘La Repubblica’, che nell’operazione possa rientrare il suo cartellino. Il contratto dell’olandese scade nel 2023 e fin qui i vari incontri non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Marotta sta quindi valutando l’idea di proporlo al Chelsea, alla ricerca di nuovi difensori dopo il passaggio di Antonio Rudiger al Real Madrid e quello imminente di Andreas Christensen al Barcellona.

Se ne riparlerà nei prossimi giorni, con Lukaku che attende di ricevere presto buone notizie in merito al proprio futuro. Il Chelsea, ormai, per lui rappresenta il passato, un’avventura da scordare il prima possibile. A parlare intanto della sua situazione è stato il Ct del Belgio Roberto Martinez, ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’. “La sua avventura in Italia è stata grandiosa, poi ha deciso di trasferirsi e nessuno poteva prevedere come sarebbe andata”.