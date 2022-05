“Mourinho non mi ha più cercato”: Roma, c’è il retroscena di mercato

Dopo aver vinto la Conference League con la sua Roma, in queste ore è stato ‘svelato’ un retroscena di mercato sul tecnico portoghese.

La stagione dei club italiani si è conclusa con la vittoria della Conference League della Roma. Grazie ai giallorossi, l’Italia è tornata a vincere una coppa europea dopo dodici anni. L’ultima volta prima di Tirana fu sempre Josè Mourinho a regalarci un trofeo continentale, visto che vinse la Champions League con l’Inter del ‘Triplete’.

La vittoria dei giallorossi, ovviamente, ha portato grandissimo entusiasmo tra i tifosi della Roma, che hanno invaso le strade della Capitale per festeggiare. Con il successo della Conference League, la ‘Magica’ è riuscita finalmente a vincere il primo trofeo continentale organizzato dalla Uefa della sua storia.

In casa romanista, dopo l’incredibile successo di Tirana di una settimana fa, già si sta parlando molto della prossima stagione. José Mourinho, infatti, ha ribadito più di una volta la necessità di rinforzare la squadra per cercare di fare un ulteriore salto di qualità, ovvero quello di terminare il campionato tra le prime quattro. Proprio sul mercato in queste ore è stato svelato un curioso retroscena che riguarda l’ex allenatore dell’Inter.

Roma, il retroscena di mercato di Nainggolan: “Mourinho non mi ha più cercato per andare allo United”

L’ex giallorosso Radja Nainggolan, ora all’Anversa, ha parlato proprio di un presunto interesse da parte del tecnico portoghese ai tempi del Manchester United: “Mourinho non mi ha più cercato, anche se mi disse che l’avrebbe fatto. Se sono stato di recente a Trigoria? Ho salutato chi era presente al campo sportivo, i calciatori non c’erano. Ho ancora ottimi rapporti con tutti”.

Il calciatore belga ha poi concluso il suo intervento: “Se tornerei in Italia? Sto bene all’Anversa, ma in Italia ho trascorso ben 17 anni e questa cosa bisogna tenerla in considerazione. Se mi dovesse chiamare qualcuno, vorrebbe dire che mi seguono ancora. Se c’è un centrocampista giallorosso con le mie caratteristiche? Forse un po’ Veretout poteva assomigliarmi ma vedo un Cristante che lavora bene difensivamente, Pellegrini è un leader. Ritorno di Totti alla Roma? Non lo so, sono sincero”.