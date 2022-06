Lukaku all’Inter, il Chelsea si cautela: sostituto top per Tuchel

Il Chelsea sembra intenzionato a puntare uno dei centravanti top al mondo e ha fatto il prezzo per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

Che calciomercato sarà quello che aprirà i battenti esattamente tra un mese? La domanda è lecita, considerando che insieme alle legittime ambizioni di consolidamento o riscatto, i top club dovranno inevitabilmente affiancare attenzione ai bilanci in un sistema per molti perennemente in rosso.

Da quando Suning ha stretto i cordoni della borsa, è innegabile che l’Inter si trovi in difficoltà. E che il ridimensionamento cominciato la scorsa estate con le cessioni di Hakimi e Lukaku possa continuare anche in quella che sta per cominciare. Una situazione che stavolta sarà più difficile da digerire, considerando anche lo Scudetto perso in volata con il Milan.

La proprietà nerazzurra è consapevole di quanto l’umore della piazza, che negli ultimi anni ha sempre risposto presente quando chiamata in causa, sia importante. Per questo cerca di far quadrare i conti, trattando Dybala e non rinunciando al sogno dei tifosi rappresentato dal ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

Il belga è tornato al Chelsea la scorsa estate con grandi ambizioni. Il suo rapporto con i Blues però non è mai ingranato ed anzi negli ultimi tempi è diventato sempre più problematico. Il desiderio di vestire nuovamente la maglia dell’Inter è evidente, e in questo senso ci sono alcune novità.

Dopo aver vissuto momenti difficili a causa dell’interdizione al patron Roman Abramovich come parte delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia, il Chelsea è passato di mano ed è stato acquistato dall’imprenditore Todd Boehly. E già all’indomani dell’ufficialità si era parlato di come questo evento avrebbe potuto influenzare il futuro di Lukaku, soprattutto dopo che il club ha individuato un grande sostituto.

Inter, il Chelsea fissa il prezzo per Lukaku e punta Lewandowski

La nuova proprietà sembra infatti intenzionata ad ascoltare i consigli di Tony Cascarino, stimato opinionista ed ex calciatore che aveva suggerito il nome di Robert Lewandowski. Il bomber polacco, in uscita dal Bayern Monaco, garantirebbe secondo lui i gol che Lukaku non ha garantito tra incomprensioni tattiche, problemi fisici e malinconia.

34 anni il prossimo 21 agosto, da tempo anche nel mirino del Barcellona, Lewandowski non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo di uno dei più forti centravanti al mondo, una vera garanzia, già 7 volte capocannoniere della Bundesliga e Scarpa d’Oro, 344 gol in 375 gare con la maglia del Bayern Monaco e desideroso adesso di misurarsi con una nuova sfida.

Ma qual è il prezzo di Lukaku? Purtroppo per l’Inter si parla di un investimento comunque importante secondo il Mirror. E cioè 23,5 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023 per 70 milioni. Un prezzo non inarrivabile per il club nerazzurro, con il belga pronto a tagliarsi di quasi 3 milioni lo stipendio, ma che comunque richiede importanti riflessioni in merito.