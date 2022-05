Lukaku e Chelsea, ora cambia tutto: l’ufficialità attesa è arrivata

La notizia riguardante il futuro del Chelsea era nell’aria, e adesso che è ufficiale potrebbe cambiare gli orizzonti del calciomercato.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le successive sanzioni che hanno colpito il Paese guidato da Vladimir Putin hanno avuto conseguenze anche nel mondo del calcio. E hanno completamente stravolto il futuro del Chelsea campione d’Europa in carica, che dallo scorso febbraio si è trovato di fatto bloccato nelle trattative per via del suo proprietario, l’oligarca Roman Abramovich.

Il patron dei Blues si è trovato così nella condizione di dover cedere il club, acquistato nel 2003 e portato tra le big d’Europa con una serie di grandi investimenti. Dopo settimane passate in una sorta di limbo, con il futuro di molte stelle come Romelu Lukaku e Jorginho in sospeso, è arrivato in mattinata un comunicato ufficiale da parte del club.

Parole che confermano la chiusura di una trattativa che era nell’aria ormai da diverse settimane: “Il Chelsea conferma che nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo per la cessione del club al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital. La transazione sarà completata lunedì.”

Poche parole che però potrebbero avere un impatto notevole nel mondo del calcio europeo e sbloccare diverse questioni di calciomercato in sospeso. Con il Chelsea che tornerà nuovamente protagonista in entrata e in uscita.

Chelsea a Boehly: come cambia il mercato?

Todd Boehly, imprenditore americano di origini tedesche che già da tempo era stato visto sulle tribune di Stamford Bridge, si lancia così nel mondo del calcio. Già presente nella proprietà di alcune franchigie USA di nome (i Los Angeles Dogers nel baseball, Lakers e Sparks rispettivamente in NBA e WNBA) il suo arrivo significa che i Blues potranno nuovamente fare mercato. Una notizia che riguarda diversi club anche della Serie A.

Due ex protagonisti del nostro campionato potrebbero infatti tornare: Lukaku sembrava progettare un ritorno all’Inter ma piace anche alla Juventus, che allo stesso tempo avrebbe individuato in Jorginho l’uomo giusto per mettere ordine al centrocampo.

Per entrambi i giocatori il futuro era in stand-by, ma adesso tutto cambierà. Anche se è ovviamente tutto da vedere se la nuova proprietà darà il via libera a quelle che di fatto sono due stelle. E, se questo accadrà, a che prezzi. Di certo però il via libera della Premier League all’acquisizione riporta sulla scena del mercato un grande protagonista. Che sembra destinato a spostare ancora una volta gli equilibri.