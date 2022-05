Dybala e la decisone sul futuro, la rivelazione del compagno di squadra

Dopo aver detto addio alla Juventus, sul futuro di Paulo Dybala è arrivata una rivelazione di compagno di squadra del centravanti.

Dopo la conclusione del campionato, il calciomercato è ritornato sotto la luce dei riflettori. La Serie A, infatti, non è terminata neanche da una settimana, ma ci sono già tantissime voci su calciatori e squadre. Chi è sicuramente al centro dell’attenzione è Paulo Dybala, che dal prossimo 1 luglio sarà libero di firmare per qualsiasi squadra.

L’attaccante, di fatto, si trasferirà da parametro zero, visto che non ha rinnovato il contratto con la Juventus. Dybala voleva restare a Torino, come ha dimostrato con il suo pianto a dirotto nella gara di addio all’Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri, ma la società della ‘Vecchia Signora’ aveva altri piani.

Per la ‘Joya’ è tempo di pensare al futuro. Su di lui, ovviamente, ci sono tantissime squadre pronte a cogliere al volo questa occasione di mercato. In Italia per Dybala si sono mosse la Roma e, soprattutto, l’Inter. I nerazzurri potrebbero approfittare dell’ottimo rapporto tra il calciatore e Beppe Marotta. Proprio sul destino dell’ormai ex Juve si è soffermato un suo ‘compagno di squadra’.

Dybala, la rilevazione di Lautaro Martinez sul suo futuro: “Deciderà dopo le gare dell’Argentina”

Lautaro Martinez, infatti, che è in Spagna insieme a Dybala per il ritiro dell’Albiceleste’, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Tyc Sports’ sul futuro del suo compagno di Nazionale: “Con Paulo abbiamo parlato di tante cose, ma non abbiamo toccato l’argomento del suo futuro. Deciderà quando saranno terminate le gare dell’Argentina. E’ un calciatore con personalità e qualità e spero che giochi dove si senta più a suo agio”.

I tifosi dell’Inter, intanto, sperano con tutto il cuore di vedere assieme Dybala e Lautaro Martinez anche con la maglia nerazzurra. C’è tantissima attesa tra i sostenitori della ‘Beneamata’ per questa trattativa di mercato che potrebbe portare a Milano uno dei migliori giocatori della Serie A.