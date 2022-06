Milan, l’annuncio infiamma il calciomercato: affare da 25 milioni

Il mercato del Milan decollerà nei prossimi giorni, intanto, c’è già il prezzo per uno dei calciatori seguiti con insistenza da Maldini

Il passaggio di proprietà e un calciomercato davanti per potenziare l’organico che in questa stagione è riuscito a scucire lo scudetto ai ‘cugini’ dell’Inter. Il Milan traccia la strada per aumentare il proprio grado di competitività e crescere anche in Europa. Fuori dai confini nazionali, la squadra di Stefano Pioli è uscita prematuramente: eliminata da tutto dopo la fase a gironi della Champions League a causa del quarto posto in un girone di ferro con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

I rossoneri nella prossima stagione avranno un vantaggio notevole poiché i rossoneri saranno inseriti in prima fascia poiché sono vincitori del campionato italiano. Questo consentirà sulla carta di avere un sorteggio più agevole. La dirigenza milanista ha messo nel mirino ormai da mesi un elemento offensivo che si è messo in mostra anche nella scorsa edizione della massima competizione europea per club.

Milan, Lang apre ai rossoneri: “Non posso negare l’interesse, 25 milioni cifra giusta per lasciarmi partire”

Uno dei calciatori terminati ormai da mesi nel mirino di Paolo Maldini è Noa Lang. L’olandese in forza al Bruges ha firmato 9 reti e 12 assist tra tutte le competizioni con cui ha partecipato con il suo club nella stagione appena terminata.

L’attaccante esterno classe 1999 nato a Capelle aan de Ijssel è approdato in Belgio ad ottobre 2020. Lang, inizialmente al Bruges in prestito dall’Ajax, è stato riscattato a luglio di un anno fa per circa 6 milioni di euro. Ora è nel mirino del Milan, del quale ha parlato in un’intervista al “De Morgen”.

“Non posso negare l’interesse del Milan ma non ho nessun accordo personale con loro. L’anno scorso il Bruges mi ha valutato 40 milioni ma penso fossero troppi. Ora mi valuta 30 milioni, credo comunque che 25 siano già una buona cifra per lasciarmi andare. In Belgio ho portato colore, si sentirà il mio addio. Pregheranno per vedere un altro Noa Lang”.