Napoli esulta, niente addio: annuncio sulla permanenza

Il Napoli guarda già alla prossima stagione, arriva l’annuncio che può cambiare tutto: niente addio, permanenza sempre più vicina.

Non è un periodo semplice, quello che sta attraversando la piazza di Napoli. Dopo l’addio certo di Insigne e Ghoulam, tanti altri totem e pezzi da novanta degli azzurri potrebbero salutare il Maradona e prendere altre strade. Lontane dalla Campania e, chissà, anche dalla Serie A.

Ospina, Fabian Ruiz, Koulibaly e Mertens: questi sono soltanto alcuni dei nomi che rischiano di dire addio al Napoli e ricominciare la propria carriera da altri lidi. Nomi sui quali vige una pesante nube di incertezza, in attesa che le cose prendano contorni più chiari.

Gli stessi che, invece, stanno prendendo quelli relativi al futuro di Gianluca Gaetano. Il classe 2000 rientrerà al Napoli dopo la splendida stagione in prestito alla Cremonese e il suo futuro potrebbe già essere segnato.

Napoli-Gaetano, niente addio e permanenza più vicina: c’è l’annuncio in conferenza

A fare chiarezza sul proprio avvenire, d’altronde, è stato lo stesso Gaetano. Dal ritiro della Nazionale Under 21 italiana, il giovane fantasista napoletano ha così spiegato: “Non sono preoccupato o spaventato dall’idea di tornare a Napoli. Anzi, mi sento assolutamente pronto per questa sfida e voglio dimostrarlo partita dopo partita. Napoli è casa mia, darò il massimo in ogni minuto”.

Parole chiare, quelle di Gaetano, che allontanano così l’idea di un possibile addio. Almeno a stretto giro. Il calciatore rientrerà alla casa base per essere testato da Spalletti nel corso del lungo ritiro estivo. Di lì, il Napoli ragionerà sulla permanenza o meno. Permanenza che può crescere di probabilità con il passare delle settimane e con le possibili uscite in quel reparto.