De Laurentiis non aspetta: offerta ufficiale, contropiede Napoli sul mercato

De Laurentiis non vuole più aspettare sul mercato. C’è l’offerta ufficiale, il Napoli spiazza tutti e prende in contropiede la concorrenza.

L’ultima stagione è stata una stagione controversa. Sì il ritorno in Champions League e il terzo posto, ma anche l’amaro in bocca per uno Scudetto che, mai come quest’anno, era apparso così vicino. E adesso il Napoli è chiamato a ripartire.

Ripartire grazie, soprattutto, al calciomercato. La società azzurra è la più attiva di questo fine maggio-inizio giugno, con gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia che hanno fatto il paio con il riscatto di Anguissa e il rinnovo di Juan Jesus.

Quattro operazioni in entrata, che il Napoli ha già iniziato a bilanciare con qualcun’altra in uscita. E considerando la permanenza dubbiosa di Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian Ruiz, i movimenti in entrata sono tutt’altro che finiti per Giuntoli e De Laurentiis.

Intanto, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. E a centrocampo, è già al lavoro per un calciatore capace di raccogliere l’eredità di Fabian o di altre eventuali partenze. Secondo quanto rivelato dall’emittente radiofonica ‘Kiss Kiss Napoli’, gli azzurri avrebbero mosso un’offerta ufficiale al Bologna per Mattias Svanberg.

Lo svedese è uno dei nomi più graditi alla dirigenza azzurra, in particolare a De Laurentiis, che negli ultimi giorni avrebbero intensificato i contatti con la dirigenza emiliana e con l’entourage del calciatore. Un’offerta e una mossa che ha preso un po’ in contropiede la concorrenza della Serie A, che vede il Napoli in pole position per il ‘tuttocampista’ scandinavo.

Contropiede che, però, non avrebbe colpito il Bologna: il neo-direttore sportivo Sartori sa bene che uno come Svanberg può lasciare il Dall’Ara quest’estate, ragion per cui si sta cautelando a sua volta sul mercato. Il sostituto numero uno, in tal caso, risponderebbe al nome di Morten Thorsby della Sampdoria.