Calciomercato, il Sassuolo avanza l’offerta per il gran colpo

Il Sassuolo sta iniziando a muoversi per rinforzare la squadra di Alessio Dionisi: ecco cosa sta succedendo

Si è conclusa una buona stagione da parte del Sassuolo, che ha conquistato una salvezza tranquilla valorizzando al meglio i propri talenti. Alessio Dionisi, allenatore esordiente in Serie A, si è affermato al meglio nel massimo campionato italiano. I vari Raspadori, Scamacca e Maxime Lopez hanno infatti espresso le loro qualità senza mai fermarsi. Lo stesso Berardi ha disputato un’ottima stagione.

L’ad Carnevali ascolterà le varie offerte che arriveranno per i suoi gioielli, ma l’obiettivo è sempre quello di restare competitivi. Il Sassuolo è un club virtuoso che punterà anche la prossima stagione sui giovani, magari acquistandoli anche dall’estero oltre che puntare sugli italiani, che hanno dato tante soddisfazioni negli ultimi anni.

Sassuolo, offerta per Alvarez

Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, il Sassuolo ha offerto 13 milioni di euro per Agustin Alvarez. Resta da capire quale sarà la risposta del Penarol, club che detiene il cartellino dell’attaccante uruguaiano. Nel giro anche dell’Uruguay, il classe 2001 sarebbe ritenuto pronto dal club neroverde per il grande salto in Europa. Si tratta di un centravanti che può ricoprire anche i ruoli sull’esterno.

In patria è stato paragonato addirittura a Luis Suarez. Ha segnato all’esordio con la maglia dell’Uruguay e arriverebbe a titolo definitivo dal Penarol, qualora venisse accettata l’offerta del Sassuolo. Insomma, Carnevali si muove per rinforzare la squadra.