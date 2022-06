“Firma ad un passo”: clamoroso Roma, Mourinho al settimo cielo

La Roma vicinissima ad un super colpo per la prossima stagione. L’annuncio fa impazzire anche Mourinho, tifosi al settimo cielo.

La vittoria della Conference League è stata la ciliegina sulla torta di una stagione lunga e piena zeppa di alti e di bassi. Nel finale di stagione, però, la Roma si è compattata attorno a Mourinho e portato a casa un risultato che entra di diritto nella storia del club.

Adesso, c’è da tenere l’asticella alzata e non mollare il colpo. Anche perché la concorrenza scalpita e la piazza ha voglia di tornare ai piani altissimi del campionato. Soprattutto, di tornare in quella zona Champions, soltanto sfiorata e lambita nell’ultimo anno.

Per farlo, Mourinho è pronto ad appellarsi al mercato. E i Friedkin, con il DS Tiago Pinto, sono pronti a preparare il regalo giusto da consegnare nelle mani dei tifosi e dello Special-One.

Roma, Isco è ad un passo: l’indiscrezione che arriva dalla Spagna

Regalo che avrebbe il nome di Isco: il calciatore spagnolo è stato, quest’oggi, ufficialmente salutato dal Real Madrid e sarà disponibile a parametro zero per tutti i club che ne sono interessati. Dopo nove anni con la camiseta blanca, adesso, l’ex Malaga può approdare in Italia alla corte di José Mourinho.

“La Roma è vicinissima alla chiusura, la firma di Isco è ad un passo. Mourinho vuole farlo suo”: così, Mustafa Ozgur Sancar (corrispondente in Turchia per AS) lancia l’indiscrezione attraverso il proprio account Twitter.

Pochi caratteri battuti in tutta fretta che hanno presto scatenato la gioia e le aspettative dei tifosi romanisti. Un acquisto del genere manderebbe al settimo cielo anche José Mourinho, che attende un colpo importante dalla sua dirigenza dopo la vittoria della Conference League e in vista della prossima complicata stagione.