Italia-Argentina, caos sui social: i tifosi azzurri non ci stanno

Italia-Argentina, il primo tempo finisce nel caos. I tifosi sono furiosi sui social network e hanno già individuato il colpevole di stasera.

Da pochi istanti si è concluso il primo tempo di Italia-Argentina, gara valida per la Finalissima 2022 che mette in palio il trofeo della Coppa dei Campioni CONMEBOL – UEFA. La Nazionale italiana di Roberto Mancini ha l’occasione per riscattarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

I primi quarantacinque minuti di gioco, però, vedono gli azzurri sotto di due gol giunto dai piedi di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha portato avanti i suoi dopo aver sfruttato un assist di Leo Messi. Nel finale di primo tempo, poi, anche Angel Di Maria ha fatto impazzire i tifosi presenti a Wembley.

Italia-Argentina, i tifosi bocciano la prestazione di Bernardeschi

Il CT Mancini deve fare i conti anche con numerose assenze. Il reparto offensivo, soprattutto, è falcidiato dagli indisponibili. Zaniolo, Kean, Insigne ed Immobile, infatti, sono rimasti fuori dalla super gara a causa di problemi fisici. Per questo motivo Mancini ha dovuto affidare la manovra offensiva a Belotti, Raspadori e Bernardeschi che, tra le altre cose, indossa la maglia numero 10.

Proprio l’attaccante oramai ex Juventus è finito al centro del caos. I tifosi, al termine dei primi quarantacinque minuti del match, hanno puntato il dito contro la sua prestazione. Nel primo tempo, secondo numerosissimi tweet che hanno mandato l’hashtag #Bernardeschi in tendenza, la sua prestazione non sarebbe stata affatto convincente. A non aiutarlo, inoltre, proprio il pesante numero che porta dietro le spalle. Numerosi, infatti, sono stati i paragoni tra Leo Messi, numero 10 dell’Argentina, e Federico Bernardeschi, 10 degli azzurri: “La sottile linea fra il numero 10 dell’Italia e quello dell’Argentina”, scrive l’utente Luca.