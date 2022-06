Donnarumma divide i tifosi: Italia-Argentina, scoppia il caos

Gigio Donnarumma scatena e divide i tifosi dopo il primo tempo di Italia-Argentina, Finalissima 2022. Sui social i tifosi sono scatenati.

Italia-Argentina è ripresa da poco. Il secondo tempo della Finalissima 2022, la gara che mette in palio il trofeo della Coppa dei Campioni CONMEBOL – UEFA, preannuncia spettacolo. Il primo tempo ha sorriso alla Nazionale albiceleste del CT Scaroni, avanti di due gol grazie alle marcature di Lautaro Martinez ed Angel Di Maria.

Dopo un avvio di gara coraggioso, la Nazionale italiana si è inginocchiata allo strapotere del pacchetto offensivo dell’Argentina. Lo Celso, Messi e Di Maria hanno mandato in tilt la retroguardia azzurra, ma è in occasione del secondo gol che è scoppiato il caos.

Italia-Argentina, Donnarumma nel caos

Il secondo gol dell’Argentina, giunto nei minuti di recupero dei primi quarantacinque minuti di gioco, ha scatenato l’ira dei tifosi della Nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Nel mirino della critica c’è il mancato intervento di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore dell’Italia, secondo molti tifosi, è reo di non essere uscito in tempo per chiudere lo specchio della porta a Di Maria. L’ex attaccante del Paris Saint-Germain è stato rapace come un falco ed ha approfittato dell’errore difensivo degli azzurri per segnare la rete dello 0-2.

Già Di Gennaro in presa diretta, commentatore ‘RAI’, ha sottolineato la mancata uscita del portiere ex Milan. Donnarumma, inoltre, a diviso i tifosi anche sui social: secondo molti avrebbe ritardato l’intervento; per altri, invece, il vero grosso errore difensivo è di Giorgio Chiellini che si fa superare alle spalle da Di Maria.