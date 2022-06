Serie A, colpo di teatro: salta un’altra panchina, è ufficiale

Salta un’altra panchina di un club di Serie A. Dopo il Venezia che ha risolto il contratto di Paolo Zanetti, segue a ruota un altro addio improvviso.

In Serie A è tempo di rivoluzione. Numerosi club sono già da tempo al lavoro per definire le strategie in vista del prossimo campionato. Numerose sono anche le novità che dovranno aspettarsi i tifosi, visto che i cambiamenti non stanno di certo mancando. Se tutti i fari sono puntati sulle super star dei top club, anche il mercato degli allenatori è piuttosto movimentato.

Con Igor Tudor che ha detto addio all’Hellas Verona ed il Venezia che ha ufficialmente risolto il contratto di Paolo Zanetti, anche l’Empoli ha diramato un comunicato ufficiale che ha spiazzato i tifosi toscani e gli addetti ai lavori.

Serie A, addio di Andreazzoli all’Empoli: c’è il comunicato ufficiale

La notizia era rimbalzata nelle ultime ore ed è diventata ufficiale da pochi minuti. L’addio di Aurelio Andreazzoli all’Empoli è ufficiale. A renderlo noto è lo stesso club toscano attraverso i propri canali ufficiali.

Di seguito il comunicato della società toscana: “Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”.