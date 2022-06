Venezia, l’ufficialità infiamma la prossima stagione: addio deciso

L’addio dal Venezia è ufficiale e infiamma la prossima stagione: il club ha diramato il comunicato

La stagione del Venezia è stata drammatica, nonostante un buon girone d’andata che sembrava poter aspirare alla salvezza. Il gioco di Paolo Zanetti aveva portato buoni risultati, ma da gennaio in poi si è rotto qualcosa. Anche per il calciomercato che ha condotto il patron Niederauer: tanti calciatori stranieri, anche molto giovani, che non si sono integrati a dovere per formare una squadra.

Paolo Zanetti è stato poi esonerato a poche giornate dalla fine, dopo le tante sconfitte consecutive nel girone di ritorno. Al suo posto, per salvare il salvabile, il Venezia ha deciso di affidare la panchina a Soncin.

Venezia, risolto il contratto di Zanetti

Attraverso un comunicato ufficiale, il Venezia ha reso noto di aver risolto il contratto con Paolo Zanetti: “Il club rende nota la risoluzione del contratto del tecnico Zanetti e del suo staff, formato da Bertolini, Trentin e Beati”. Poi ci sono stati i ringraziamenti del presidente Niederauer, per la storica promozione in Serie A. In ogni caso, Zanetti potrebbe essere al centro di un intreccio di mercato.

Secondo Tuttomercatoweb.com, infatti, Zanetti potrebbe essere il prossimo allenatore dell’Empoli. Il percorso tra il club toscano e Aurelio Andreazzoli sembra vicino alla conclusione dopo la salvezza raggiunta nella stagione appena conclusa.