Neymar non ci sta: frecciata all’Argentina dopo la Finalissima con l’Italia

Il post partita della Finalissima tra Argentina ed Italia ha scatenato importanti polemiche che hanno coinvolto l’Albiceleste.

Dopo la vittoria della Coppa America, l’Argentina ha disputato ieri e vinto nettamente la Finalissima, nuova competizione che mette di fronte i campioni d’America con i campioni d’Europa. Lionel Messi e compagni hanno dato un’autentica lezione all’Italia di Roberto Mancini, sconfitta con un secco quanto pesante 3 a 0.

Match senza storia e l’Albiceleste ha portato a casa il secondo titolo per Nazionale dopo pochi mesi. Tanto entusiasmo nel post match con i tifosi ed i giocatori stessi felici per la vittoria di Wembley. Durante il post partita, all’interno degli spogliatoi, l’Argentina è partita in festa ed alcuni giocatori sono esplosi con festeggiamenti forse anche ‘esagerati’.

All’interno degli spogliatoi i giocatori dell’Argentina, guidati da uno scatenato Rodrigo De Paul, hanno iniziato ad intonare una canzone per festeggiare la vittoria, una canzone dove i giocatori si facevano beffe del Brasile. Le due nazioni sono da sempre rivali ed i giocatori hanno ricordato la vittoria dell’Albiceleste nella finale di Coppa America contro il Brasile.

Argentina, Neymar ‘punzecchia’ i rivali

La canzone, che, sta spopolando in Argentina, inizia cosi: “Brasiliano, cosa è successo? I pentacampioni sono arrugginiti, Messi è venuto a Rio e si è preso la coppa”. Prima De Paul e poi altri giocatori come Lo Celso ed Otamendi sono partiti con i festeggiamenti e dal Brasile non si è lasciata attendere la risposta.

La stella brasiliana del PSG ha commentato su Instagram dopo aver visto le esultanze dei rivali ed ha commentato quasi sorridendo con un sarcastico: “Ma hanno vinto la Coppa del Mondo?”. Una frase che lascia trasparire tutto il suo fastidio. Neymar ha condiviso quest’anno lo spogliatoio con 3 giocatori argentini, Angel Di Maria, Leandro Paredes ed il grande amico Lionel Messi.