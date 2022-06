“Quasi impossibile, ma…”:Italia ai Mondiali, l’inaspettata sentenza

In casa Italia c’è preoccupazione dopo la sconfitta contro l’Argentina. Mancini è al lavoro in vista degli impegni di Nations League.

La netta sconfitta dell’Italia nella Finalissima fa ancora tanto rumore. La Nazionale di Roberto Mancini è stata letteralmente annientata dall’Argentina ed addirittura, per certi versi, il 3 a 0 del match di Wembley va quasi stretto all’Albiceleste. Messi e compagni hanno avuto il controllo del match mentre la nazionale azzurra non ha trovato alcuna contromisura per fermare gli avversari.

Il tecnico azzurro è finito nel mirino della critica,ma nelle ultime ore, c’è chi lo difende apertamente. Marianna Puolo, madre di Mancini, ha spiegato le cause della crisi italiana, ai microfoni di Radio Rai 1. Durante la trasmissione Un Giorno da Pecora la signora Puolo ha chiarito: “Roberto non può fare i miracoli, gioca con quello che può. In Italia non ci sono più vivai e non c’è molto da prendere”.

La donna ha poi continuato commentando il match di ieri sera: “Roberto è sempre deluso quando si perde, ma vedendo le due squadre in campo, penso che un po’ se l’aspettava. Poi ovviamente uno ci spera fino all’ultimo”.

Italia, le parole della madre di Mancini sul ripescaggio

Dopo Mancini anche la madre ha parlato della possibilità di ripescaggio della Nazionale per i prossimi Mondiali in Qatar, evento che per l’occasione si disputerà in inverno. A riguardo la donna ha commentato: “E’ quasi impossibile che succeda, ma i miracoli tante volte accadono e magari potrebbero capitare anche stavolta”.

Il ct azzurro ha convocato poco fa i 38 giocatori che faranno parte della Nations League e sabato sera l’Italia affronterà la Germania nel primo match del girone della competizione. La nazionale italiana sarà impegnata in un girone terribile e proverà a ben figurare dopo gli ultimi recenti negativi.