Mondiali in Qatar, il CT spiazza tutti: “Basi solide per il ripescaggio”

Pochi mesi al via di Qatar 2022, ma i Mondiali non hanno ancora una forma certa. Il CT spiazza tutti e annuncia: “Basi solide per il ripescaggio”

Sarà un’estate strana, questa del 2022. E l’autunno che lo succederà sarà ancor più strano. Non solo perché ci sarà il primo Mondiale fissato a novembre, ma anche e soprattutto l’ennesimo che vedrà l’Italia del CT Mancini relegata a non partecipare.

Intanto, la forma del prossimo appuntamento di Qatar 2022 non è ancora ben definita. Anche perché il caso Ecuador continua a tenere banco in Sudamerica. La nazionale ecuadorena è rea di aver schierato un calciatore (Byron Castillo) in realtà colombiano.

Un qualcosa che può costare carissimo allo stesso Ecuador, qualificatosi in teoria ai prossimi Mondiali a scapito del Cile, che ha già fatto esposto alla FIFA e che ora attende un clamoroso ribaltone con ripescaggio.

Mondiali in Qatar, il CT del Cile è netto: “Basi solide per il ripescaggio”

A fare chiarezza circa un colpo di scena in salsa sudamericana, lo stesso CT del Cile Berizzo. Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico è stato netto: “Ad oggi, riteniamo che ci siano basi solide per il ripescaggio. Per questo la Federazione ha presentato il proprio esposto formale alle autorità”.

E ancora, Berizzo continua, spostandosi sulla propria direzione tecnica: “Adesso sono percorribili due scenari. Il primo è quello di giocare il Mondiale in Qatar e quindi accelerare le scadenze e gli obiettivi che abbiamo. Dall’altro, iniziare a giocare per arrivare al prossimo Mondiale e avere un numero più alto di occasione dove i tanti giovani potranno mettere in campo il loro potenziale. In caso di qualificazione per il Qatar, ovviamente, il margine sarà minore”.