“Spero la cessione avvenga presto”: Milan, l’annuncio è un invito per Maldini

Un giocatore accostato al Milan ha parlato dell’interessamento del club rossonero, lanciando un vero e proprio invito a Maldini e Massara.

Il presidente di RedBird Gerry Cardinale, che nelle scorse ore ha completato la trattativa riguardante l’acquisto del Milan, è stato molto chiaro: il nuovo ciclo dovrà essere vincente e a guidarlo sarà, ancora una volta, il duo formato da Paolo Maldini e Frederic Massara. Il rinnovo dei loro contratto in scadenza risulta in fase di definizione ed ora i dirigenti potranno iniziare a lavorare in vista della prossima sessione del mercato.

La trattativa riguardante Divock Origi è in dirittura di arrivo: il belga in uscita dal Liverpool ha detto da tempo “sì” alla proposta messa sul piatto dai rossoneri (3.5 milioni netti fino al 2025) ed a breve effettuerà le visite mediche di rito. Per lui si era fatto avanti il Villarreal tuttavia nell’attaccante ha prevalso la volontà di indossare la maglia rossonera.

Verso l’addio, invece, Alessio Romagnoli il cui contratto scadrà a fine giugno. Le parti, al momento, risultano distanti con la Lazio pronta ad affondare l’affondo decisivo. Per sostituirlo i campioni d’Italia stanno pensando a Sven Botman reduce da un’ottima stagione con il Lille tuttavia ingaggiarlo si preannuncia tutt’altro che facile. Il motivo? È presto detto.

Milan, Botman resta in bilico: ecco perché

L’olandese ha raggiunto un’intesa di base con il Milan (3 milioni fino al 2027) tuttavia i francesi continuano a chiedere oltre 30 milioni per lasciarlo partire. Maldini, a breve, proverà a chiedere uno sconto e, al tempo stesso, dovrà cercare di guardarsi dalla concorrenza del Newcastle disposto a tutto pur di ingaggiarlo.

​​Il calciatore, dal canto suo, attende di conoscere il proprio destino come spiegato da lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Algemeen Dagblad’. “L’intenzione è quella di fare un passo in avanti. Spero che il trasferimento venga completato presto, preferibilmente per la preparazione. Milan e Newcastle sono interessati, ma non posso e non voglio di più. Quello che voglio io è fare un passo in avanti e giocare una bella competizione, non vedo l’ora. Ma non è solo il club o la competizione a decidere, devo avere anche ottime sensazioni al riguardo”. Un vero e proprio invito per Maldini.