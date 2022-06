Juventus, i tifosi non vedono l’ora: annuncio a sorpresa

Il colpo più atteso del calciomercato estivo per la Juventus sta per andare in porto: i tifosi bianconeri non sono più nella pelle

La Juventus ha bisogno di ricostruire la propria squadra, e con essa anche la propria mentalità, per tornare a essere al massimo della sua competitività. Dopo il grande colpo di mercato messo a segno a gennaio, con l’arrivo di Dusan Vlahovic, ora i tifosi attendono per un’altra grande operazione.

L’ambiente bianconero non attende altro se non il ritorno concreto di Paul Pogba. Il centrocampista francese, trasferitosi al Manchester United nel 2016 (lasciando proprio la Vecchia Signora), ora sembrerebbe davvero vicinissimo al ritorno a parametro zero. Da svincolato potrà di nuovo vestire la maglia della Juventus, rientrando a Torino nell’ambiente in cui ha riferito spesso di sentirsi a casa.

Ora, quindi, l’operazione che si era inizialmente dimostrata complicata per l’accordo sulle cifre, non attende altro se non decollare definitivamente. Il primo grande colpo di mercato la Juventus l’ha messo a segno a gennaio con Dusan Vlahovic, il secondo (salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto) arriverà a brevissimo. E porterà il nome di Paul Pogba. Spunta a sorpresa la data del suo arrivo in Italia.

Calciomercato Juventus, spunta la data del possibile arrivo di Paul Pogba a Torino: manca davvero poco

I tifosi non attendono altro. Massimiliano Allegri è già pronto a (ri)accoglierlo a braccia aperte. Tutto pronto, dunque, per l’arrivo di Paul Pogba a Torino. È anche spuntata una data presunta per il grande giorno. Secondo ‘Sky Sport UK’, infatti, il francese potrebbe atterra in Italia per svolgere visite mediche e firmare il nuovo contratto il 17 giugno.

Il club bianconero può iniziare la sua ricostruzione da qui, accogliendo nuovamente chi già in passato è stato importante e imprescindibile in rosa. Pogba andrebbe perciò a prendere le chiavi del centrocampo di Allegri, dando anche una mano in fase di raccordo tra difesa e attacco. La Juventus, dunque, si prepara a dare l’annuncio.