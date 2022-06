Calciomercato Juventus, assalto al talento: cresce l’ottimismo

La Juventus non si ferma: dopo Pogba e Di Maria, nel mirino bianconero è finito una delle principali rivelazioni dell’ultima Serie A.

Non ci sono soltanto Paul Pogba e Angel Di Maria nei pensieri della Juventus. Il club, infatti, da ormai qualche giorno ha iniziato a battere altre strade al fine di regalare a Massimiliano Allegri nuovi rinforzi. Le delusioni vissute nell’ultima stagione rappresentano ancora delle ferite aperte ed ora l’obiettivo è quello di allestire una squadra più competitiva, in grado di tornare subito alla vittoria almeno in Italia.

I riflettori, al momento, sono puntati su Filip Kostic legato all’Eintracht Francoforte fino al 2023. I vari incontri andati in scena non si sono rivelati sufficienti per trovare un’intesa in merito al rinnovo, con i tedeschi che hanno quindi iniziato a prendere in considerazione l’idea di cederlo subito. Un’occasione di mercato che stuzzica la Vecchia Signora, impegnata a valutare pure il profilo di Nahuel Molina.

L’argentino è stato tra le principali rivelazioni del campionato mettendo a segno, nelle 35 presenze collezionate con la maglia dell’Udinese, 7 gol e 5 assist. I friulani non lo ritengono incedibile tuttavia per farlo partire, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, appare intenzionata a chiedere una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni.

Juventus, sogno Molina: la strategia per portarlo a Torino

Una cifra alta che i bianconeri contano di ridurre inserendo, nell’operazione, una contropartita. Il nome è quello di Filippo Ranocchia reduce dall’esperienza vissuta in Serie B al Vicenza. I biancorossi sono retrocessi in Lega Pro tuttavia il classe 2001 ha avuto modo di mettersi in evidenza diventando una delle colonne portanti della squadra (30 presenze “condite” da una rete e tre passaggi vincenti).

Si tratta di un elemento polivalente, capace di ricoprire indistintamente le posizioni di centrocampista centrale e trequartista. Il nome giusto, secondo la Juventus, da proporre all’Udinese nell’affare Molina: a breve le due società si incontreranno al fine di fare il punto della situazione e delinerare i contorni economici del colpo. A Torino, intanto, cresce l’entusiasmo: la strada appare tutta in discesa.