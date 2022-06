Terremoto Juventus, Elkann trema: la notizia dalla Spagna spaventa

LaLiga è decisa a denunciare le irregolarità finanziarie dei grandi club e la Juventus resta coinvolta in una delle denunce rivolte alla UEFA.

Javier Tebas, presidente de LaLiga di Spagna, negli ultimi tempi è molto impegnato a lottare contro i grandi poteri del calcio. Secondo lui, s’impongono attraverso dei sistemi economici poco chiari e irregolari. Il primo club preso di mira è il PSG. Il suo dubbio strapotere finanziario è stato messo in mostra dall’ultimo affare realizzato, ovvero il rinnovo milionario oltremisura dell’attaccante Kylian Mbappé, che ha così rinunciato a vestire la maglia del Real Madrid.

Come riferisce il quotidiano ‘AS’, Tebas alla UEFA non si limiterà a presentare una denuncia contro i supposti illeciti della squadra parigina, ma coinvolgerà anche altre società.

Pare che si tratti nello specifico di due club, ovvero il Manchester City e la Juventus. L’intenzione sarebbe quella di proteggere le società spagnole e in generale europee affinché riescano a restare competitive, nonostante le differenti possibilità economiche rispetto ai club menzionati.

Juventus, PSG e City denunciati alla UEFA: Tebas in azione

La convinzione che spinge Tebas è il mancato rispetto da parte di PSG, City e Juventus di norme e la loro attitudine a porre in rischio l’ecosistema del calcio. Questi club, secondo l’opinione del numero uno de LaLiga, “sono pericolosi quanto la Superlega”. Si tratterebbe di club-Stato, che creano una dannosa oligarchia.

Nel caso della Juventus, la denuncia sarebbe nata in seguito all’indagine iniziata a novembre in Italia. Si tratta di possibile frode finanziaria, dovuta ad alcuni trasferimenti di calciatori, soprattutto le plusvalenze generate. La questione è stata così sottoposta all’attenzione della UEFA, affinché possa investigare attraverso i suoi sistemi. Al momento la società bianconera non si è esposta. Indubbiamente però i risvolti potrebbero allarmare i tifosi anche rispetto al calciomercato di quest’estate.