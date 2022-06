Juventus, sei cessioni e otto acquisti: c’è la decisione su Fagioli

Le cessioni in casa Juventus consentiranno ai bianconeri di puntare con forte decisione su tre obiettivi fondamentali per il prossimo mercato. Pogba a un passo, vicinissimo anche Di Maria, e attenzione al nuovo vice Vlahovic

Rivoluzione totale in casa Juventus in vista dell’imminente mercato e della prossima stagione. I bianconeri saluteranno definitivamente sei giocatori tra mancati rinnovi e cessioni. Dopo gli addii certi di Dybala e Bernardeschi, la Juve dirà addio anche a uno tra Alex Sandro e Pellegrini.

Non solo, certo dell’addio anche Arthur, così come Morata e Kean. Massima attenzione alla situazione legata al futuro dell’attaccante spagnolo. Non è escluso che la Juventus possa valutare una nuova offerta al ribasso per convincere l’Atletico Madrid a dire sì.

15-20 milioni la proposta bianconera: ora bisognerà aspettare la risposta e la valutazioni dell’Atletico Madrid. Sei cessioni quasi certe e massima rivoluzione sul fronte acquisti. Pogba e Di Maria sarebbero ormai a un passo. La Juve tenterà l’affondo anche per Kostic, il quale completerà la fascia sinistra con tecnica e qualità.

Cessioni Juventus, sei addii per la rivoluzione totale

Allegri punterà forte sul 4-3-3. Oltre ai possibili arrivi di Pogba, Di Maria e Kostic, la Juventus punterà l’indice su un nuovo terzino sinistro, Udogie il nome più caldo, un nuovo centrocampista, un nuovo centrale difensivo e un vice Vlahovic. In difesa potrebbe tornare a sorpresa Demiral, il quale non sarà riscattato dall’Atalanta.

A centrocampo si valuterà l’affondo su un nuovo regista, anche se, stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, Allegri avrebbe già deciso di trattenere in bianconero sia Miretti, sia Fagioli. Per il ruolo di vice Vlahovic, invece, avanzando le candidature di Muriel e Arnautovic, ma attenzione alle possibili sorprese.