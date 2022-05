Calciomercato Juventus, Morata dice addio: trovato il sostituto

La Juventus si prepara a perdere Morata: a breve nuovo incontro con l’Atletico ma intanto è stato individuato il sostituto dello spagnolo.

Muro contro muro. La Juventus e l’Atletico Madrid sono quanto mai distanti dal trovare una soluzione positiva riguardante Alvaro Morata. Lo spagnolo, come confermato nel corso di una recente intervista, vorrebbe restare a Torino tuttavia i due club, fin qui, non sono riusciti ad individuare un accordo in grado di soddisfare tutte le parti in causa. E stando così le cose, la fumata bianca è destinata a non arrivare mai.

I bianconeri, per acquistarlo a titolo definitivo, dovrebbero versare nelle casse dei Colchoneros i 35 milioni pattuiti due anni fa. Una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza, intenzionata a metterne sul piatto al massimo 15. Gli spagnoli, dal canto loro, sono rimasti immobile sulle proprie posizioni. A breve le parti torneranno ad incontrarsi al fine di fare il punto della situazione ma intanto la Vecchia Signora ha già iniziato a muoversi per cercare un eventuale sostituto all’altezza.

Diversi i nomi finiti nel taccuino del dirigente Federico Cherubini ma al momento il preferito è Luis Muriel, per una serie di motivi: in primis, aggiungerebbe qualità al reparto offensivo ed inoltre, per lui, non sarebbe un problema partire dalla panchina. La pista, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è viva.

Juventus, Muriel al posto di Morata: pista possibile

Il colombiano è legato all’Atalanta fino al 2023 e la trattativa riguardante il rinnovo da ormai diverso tempo è finito su un binario morto. La Dea, quindi, sta valutando l’idea di cederlo subito in modo tale da monetizzare il suo addio. Il costo del cartellino, in particolare, si aggira tra i 15 e i 20 milioni: la Juventus ci sta pensando e a breve si farà avanti al fine di verificare la fattibilità dell’operazione.

Muriel, reduce da una buona stagione dal punto di vista realizzativo (14 gol e 10 assist in 39 apparizioni complessive), intanto attende di conoscere il proprio destino. Il suo stipendio da 2 milioni è ampiamente alla portata del club bianconero e l’opportunità di iniziare a vincere qualcosa a 31 anni lo stuzzica. La pista, come detto, risulta calda ed è destinata ad incendiarsi nei prossimi giorni.