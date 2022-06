Lukaku all’Inter, tifosi al settimo cielo: c’è l’indizio che fa esultare

Si avvicina il ritorno di Lukaku all’Inter: nelle scorse ore l’ennesimo indizio che conferma la trattativa e fa esultare i tifosi.

Il primo incontro tra il suo agente Sebastien Ledure e l’amministratore delegato Beppe Marotta si è concluso in maniera positiva. L’Inter, nell’occasione, ha preso atto dell’intenzione di Romelu Lukaku di lasciare il Chelsea e tornare a tutti i costi nella sponda nerazzurra di Milano. Un’operazione complicata dal punto di vista economico, ma non impossibile. Ed il giocatore appare intenzionato a muovere ogni tipo di leva a sua disposizione.

La sua seconda esperienza ai Blues si è rivelata amara. Per lui appena 15 gol in 44 apparizioni complessive e tanti diverbi avuti con il tecnico Thomas Tuchel, poco propenso a cambiare il proprio stile di gioco per accontentare le richieste del belga. Il quale, da ormai qualche giorno, ha quindi iniziato a lanciare nuovi segnali d’amore alla sua vecchia squadra facendo sapere di essere pronto a ridursi lo stipendio (da 12 milioni più di 3 di bonus percepiti a Londra a 7).

La trattativa, come detto, è difficile perché nella scorsa estate il Chelsea è stato costretto a mettere sul piatto 117 milioni per acquistarlo e non vorrebbe svenderlo. Lukaku, però, spinge per andare via e a breve incontrerà il tecnico tedesco al fine di chiedere la cessione immediata. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Intanto, nelle scorse ore, è arrivato un altro sviluppo destinato a far esultare i tifosi nerazzurri.

Inter, Lukaku si avvicina: possibile l’addio al Chelsea

L’attaccante, impegnato nel ritiro della propria Nazionale, è stato infatti avvicinato da alcune persone che gli hanno chiesto lumi in merito ad un possibile ritorno all’Inter. Lukaku dal canto suo, come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha preferito non parlare sfoggiando però un ampio sorriso che conferma, di fatto, la trattativa in essere e le sue intenzioni.

L’Inter lo vorrebbe riabbracciare attraverso la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto ma tutto dipenderà dall’esito dell’imminente summit tra il giocatore e l’allenatore. Nel frattempo, Lukaku è finito nel mirino pure del Bayern Monaco alla ricerca di una punta di livello internazionale a cui affidare il ruolo di sostituto di Robert Lewandowski, destinato a diventare un nuovo elemento del Barcellona. Marotta deve fare presto: la concorrenza sta per aumentare.