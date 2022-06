“Ha rifiutato”: Napoli, la notizia fa esultare i tifosi azzurri

Il Napoli rischia di perdere alcuni giocatori importanti, ma in queste ore è arrivata una notizia che ha fatto esultare i tifosi azzurri.

Il Napoli è sicuramente tra i club più attivi della nostra Serie A in sede di calciomercato, visto gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera. Il primo è stato preso per circa 10 milioni di euro, mentre l’uruguaiano è stato acquisito dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus.

La società partenopea, inoltre, ha riscattato Anguissa dal Fulham per una cifra intorno ai 15 milioni ed ha anche rinnovato il contratto di Juan Jesus. Il mercato del Napoli vivrà nelle prossime settimane una fase di stallo, perché Aurelio De Laurentiis dovrà capire chi tra i suoi giocatori cambierà squadra.

Tanti giocatori del Napoli, di fatto, potrebbero trasferirsi in un altro team in questa sessione di calciomercato. Chi può andare via è sicuramente Dries Mertens. Il contratto del belga scadrà a fine mese, ma tra il calciatore e la dirigenza partenopea ancora deve essere trovato un accordo per il rinnovo. Proprio sul centravanti ci sono delle importanti novità di mercato.

Napoli, ecco la notizia che aspettavano i tifosi: Mertens ha rifiutato la Lazio

‘Sky Sport’, infatti, ha dato degli aggiornamenti di mercato suMertens: “Il belga ha rifiutato la super offerta della Lazio di Maurizio Sarri. Il team biancoceleste è in forte pressing sul giocatore per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. La proposta dei capitolini è molto vantaggiosa economicamente, ma la priorità per l’attaccante resta ancora il rinnovo con il Napoli”.

Mertens, sempre come quanto affermato dall’emittente satellitare, non è convinto dell’ipotesi Lazio, perché andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Immobile. Il belga, infatti, è ancora sicuro della sua condizione fisica ed ha tutta l’intenzione di giocare con una certa continuità anche nelle prossime due stagioni.