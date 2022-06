Addio alla UEFA, scossa dalla Federazione: l’annuncio spiazza Ceferin

Fulmine a ciel sereno per Ceferin e la UEFA: la Federazione scuote tutti con l’annuncio improvviso, dirà addio all’Europa del calcio.

Tempi difficili per la UEFA di Aleksander Ceferin. Nonostante il rilancio della propria gestione si sia sviluppato nel segno della Conference League e della rivoluzione della futura Champions League, i guai e i grattacapi di certo non mancano.

Anche perché dal versante Spagna-Italia, la Superlega continua a premere. E, nelle prossime settimane, arriverà la sentenza che potrà riscrivere la querelle nata con Florentino Perez, Andrea Agnelli e gli altri founder della tanto discussa competizione.

Intanto, c’è già chi si avversa inaspettatamente alla UEFA e al suo presidente Ceferin. E l’annuncio ha causato il suo stupore anche ai piani più alti di Nyon.

Addio alla UEFA: la Groenlandia in protesta, richiede di unirsi al CONCACAF

A scuotersi e a scuotere la UEFA, la federazione calcistica della Groenlandia: questa ha chiesto più volte di essere riconosciuta dalla presidenza Ceferin, così da iniziare a disputare competizioni ufficiali. Richieste però ignorate e mai accolte, cadute nel silenzio e nell’indifferenza anche dei paesi “vicini” (come la Danimarca) e che la Federcalcio locale ha colto come assist per l’inatteso annuncio.

Come comunicato ufficialmente dalla Federazione, la Groenlandia del football ha avviato la procedura per aderire ed essere riconosciuta ufficialmente dalla CONCACAF. Un gesto forte, di protesta nei confronti della UEFA, dopo essere stata quasi snobbata da quest’ultima e dal suo presidente.

Adesso, le autorità competenti dovranno completare alcune mansioni per garantire gli standard minimi di riconoscimento: la Groenlandia deve avere un impianto al coperto, con almeno 3.000 posti a sedere e le strutture devono soddisfare tutti i requisiti per accogliere altre Nazionali, che devono poter raggiungere lo stadio dall’aeroporto in circa trenta minuti.