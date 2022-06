Bayern Monaco, tifosi gelati: non solo Lewandowski, c’è un’altra mazzata

Il Bayern Monaco è alle prese da settimane con il caso Lewandowski. Il club bavarese deve fare i conti con un altro importante problema.

La Germania è un paese in costante crescita a livello sportivo ed anche il calcio è in costante crescita. Bellissime strutture, una nazionale ricca di giovani talenti e grandi club come Bayern Monaco e Borussia Dortmund, senza dimenticare i recenti vincitori dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte.

Non è tutto oro quel che luccica però. Anche i nostri prossimi avversari (Italia-Germania si giocherà questa sera) hanno importanti problemi. Il campione del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato delle recenti difficoltà del calcio tedesco, soprattutto a competere con i giganti del calcio internazionale.

L’attaccante ha parlato ai microfoni di Mitgliedermagazin ed ha confermato le difficoltà del calcio del suo paese: “Il Bayern ha un vantaggio a livello nazionale, ma siamo indietro a livello internazionale, sia per budget che competitività”. Il club della Baviera sta vivendo un grande problema con la sua stella Robert Lewandowski, che, ha già confermato la volontà di lasciare il club e trasferirsi all’estero.

Bayern Monaco, il curioso messaggio di Muller

Parlando delle difficoltà del calcio tedesco Muller ha rilasciato dichiarazioni per certi versi inaspettate, riguardo a club rivali: “Sono stato felice della vittoria dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte e della semifinale del Lipsia, il nostro campionato deve diventare più appetibile all’estero”.

Muller ha 32 anni ed è attualmente il vero simbolo calcistico della squadra allenata da Nagelsmann. Con la maglia dei campioni di Germania, Thomas ha collezionato ben 626 presenze e 227 reti, vincendo diversi titoli sia a livello nazionale che internazionale.