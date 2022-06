Nazionale, scoppia il caos: è successo prima di Italia-Germania

Non un momento semplice per l’Italia e per il ct Roberto Mancini. Ancora polemiche in Nazionale prima dell’esordio in Nations League.

L’Italia di Roberto Mancini giocherà tra poco più di un’ora nell’esordio di Nations League contro la Germania. Gli azzurri vivono uno dei momenti più difficili della propria storia recente e la situazione è diventata più complicata con qualche piccola polemica interna.

In conferenza il ct azzurro ha lanciato qualche piccola accusa riguardo le condizioni di Lazzari e Zaccagni, rei di aver ‘mollato’ troppo facilmente e lasciato in anticipo il ritiro. Qualche ora fa Mancini ha confermato la sua versione dichiarando a Rai Sport: “Deluso? No, devo accettare quello che mi dicono i ragazzi. Certo, la Nazionale deve essere sempre un punto di arrivo”.

Attraverso i microfoni di Ansa, non è tardata ad arrivare la risposta della Lazio, che, ha reagito mediante l’agenzia stampa e rispondendo: “Grande sorpresa e stupore in merito alle dichiarazioni ed alle diverse notizie di stampa riportate riguardo le condizioni fisiche di Christian Lazzari e Mattia Zaccagni”.

Lazio-Italia, botta e risposta polemico

La Lazio ha smentito di fatto il pensiero di Mancini (tra l’altro ex bandiera biancoceleste) ed ha fatto una chiara ricostruzione su ciò che è successo realmente. Come sottolinea Ansa: “Il due giugno lo staff medico della Nazionale ha comunicato alla società la decisione di far ritornare i giocatori a casa. Si è arrivati a questa decisione visto che le condizioni dei giocatori non gli permettevano di proseguire gli allenamenti”.

La società è apparsa molto infastidita riguardo la piccola polemica intorno i suoi assistiti ed, a riguardo, ha dichiarato: “Lazzari e Zaccagni sono stati sottoposti a terapie mirate e sono sotto controllo. Le altre ricostruzioni, lette su diversi organi di informazione, sono false e totalmente prive di fondamento”.