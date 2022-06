Inter, doppio affare in chiusura: firmano la prossima settimana

Inter, doppio colpo in arrivo la prossima settimana. Per le firme sui contratti manca davvero poco: Marotta ha chiuso gli affari.

L’Inter di Steven Zhang è da tempo al lavoro per stabilire la strategia da adottare in vista del prossimo anno. Con l’apertura del calciomercato estivo oramai imminente, è necessario avere le idee già piuttosto chiare per evitare di vedersi soffiati dalla concorrenza gli obiettivi di mercato.

La lista dei desideri di Simone Inzaghi è lunga, ma prima di operare sul mercato in entrata bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto nerazzurro anche nella prossima stagione. Durante l’anno, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno provato ad anticipare sul tempo i top club in giro per l’Europa, blindano i big della rosa. Non è accaduto con Ivan Perisic, volato a parametro zero al Tottenham di Antonio Conte. Dopo aver perso uno degli uomini migliori del campionato appena concluso, l’Inter non ha intenzione di commettere lo stesso errore.

Calciomercato Inter, Inzaghi e Handanovic: arrivano le firme

Per questo motivo la priorità resta blindare due pilastri del club. Uno è sicuramente l’allenatore Simone Inzaghi, reduce da una ottima stagione; l’altro è Samir Handanovic, senatore dello spogliatoio nerazzurro. Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, la prossima settimana l’allenatore ed il portiere del club lombardo firmeranno un contratto che li legherà ulteriormente all’Inter.

Per Inzaghi è già pronto un contratto fino al 2024 con un ingaggio che passerà da 4 milioni di euro a stagione a 5.5 milioni. Per il capitano Handanovic, nonostante l’arrivo a parametro zero di Onana dall’Ajax, sarà permanenza a Milano: per lui previsto un contratto per un’altra stagione.