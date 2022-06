Inter, dalla Premier incursione improvvisa per il bomber: ora trema Marotta

Brutte notizie per l’Inter. L’irruzione della big della Premier League complica i piani di Marotta per l’attaccante. Ora si fa difficile.

La stagione dell’Inter si è conclusa senza lo Scudetto, finito sulle maglie dei cugini del Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a replicare la vittoria del campionato, ma sono comunque stati in grado di portare a casa due trofei.

La dirigenza, senza mai togliere occhio al bilancio, ha comunque intenzione di riprovarci il prossimo anno. Per questo motivo vuole regalare al tecnico una rosa ancora più competitiva, partendo da un colpo in attacco. Il nome che stimola la fantasia dei tifosi è quello di Lukaku. Il ritorno del belga non è impossibile, ma ci sono diversi nodi da sciogliere.

Di fronte ad un’eccessiva richiesta del Chelsea potrebbe però prevalere la linea verde. O meglio, la linea neroverde. L’Inter potrebbe infatti decidere di puntare per il reparto offensivo sull’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca. Autore di una stagione ad alto livello per Scamacca potrebbe essere arrivato il momento del salto in un big. Ma occhio: questa big potrebbe non essere l’Inter.

Inter, per Scamacca c’è la concorrenza dell’Arsenal

Le ottime prestazioni in maglia neroverde hanno attirato osservatori da tutte le parti d’Europa. Marotta per strappare Gianluca Scamacca al Sassuolo dovrà quindi non solo accontentare le pretese degli emiliani, squadra che non ha necessità di vendere, ma anche far fronte all’agguerrita concorrenza di altre pretendenti.

Una su tutte l’Arsenal. Il club londinese infatti, stando a quanto riporta Repubblica, avrebbero offerto 35 milioni al Sassuolo. La richiesta da parte neroverde è sempre di 50, ma il rischio, se l’Inter continuasse a tergiversare e non rilanciare, è che prima o poi Sassuolo e Arsenal possano trovare l’accordo e concludere la trattiva.