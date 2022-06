Inter, colpo Mkhitaryan con “riserva”: spunta la particolare clausola

L’Inter è molto attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita. La società nerazzurra deve lavorare con un particolare occhio al bilancio.

Dopo la fine della stagione in casa Inter si pensa al futuro e l’amministratore delegato Beppe Marotta lavora per provare a migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra dovrà tenere un occhio di riguardo al bilancio del club ed allo stesso tempo l’ex dirigente Juve è sempre molto attento ai parametri zero.

In attesa di definire l’operazione Dybala, giocatore sul quale l’Inter è in pressing da tempo, il club nerazzurro ha chiuso per l’acquisto di Henrikh Mkhitaryan, trequartista armeno svincolatosi dalla Roma di Josè Mourinho. Dopo settimane di attesa il giocatore ha rifiutato l’offerta giallorossa e ha deciso di iniziare questa nuova ed interessante avventura.

Oltre all’aspetto economico, Mkhitaryan ha scelto l’Inter per la possibilità di giocare la Champions League, cosa molto importante visto che l’armeno è ormai alle fasi finali della sua carriera. Nelle ultime ore emergono però importanti novità circa l’accordo raggiunto tra il giocatore e la dirigenza dell’Inter.

Inter, spunta la clausola per la rescissione di Mkhitaryan

Il centrocampista, oramai ex Roma, firmerà un contratto biennale da 3,3 milioni più importanti bonus ed in questo modo Henrikh potrebbe arrivare addirittura a toccare i 4,2 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’Inter si è cautelata sul giocatore, che spesso in carriera ha avuto problemi fisici, con una particolare clausola sul contratto.

Nell’accordo c’è una clausola relativa alle presenze del giocatore e se Mkhitaryan non raggiungerà le presenze stabilite sul contratto, l’Inter potrebbe rescindere il contratto dopo soli 12 mesi dalla firma. Va detto che, durante la sua avventura giallorossa, l’armeno ha giocato molto ed ha collezionato ben 116 presenze e 29 reti nei tre anni con la maglia della Roma.