Calciomercato Lazio, ecco il sostituto di Immobile: lo ha chiesto Sarri

La Lazio pensa alla prossima stagione e non intende fermarsi sul mercato: dopo il colpo per il centrocampo, spunta il nome per l’attacco

Lazio scatenata sul mercato. Dopo il colpo chiuso per il centrocampo, Sarri avrebbe già individuato il possibile vice di Immobile nel reparto offensivo. Il nome è stato, quindi, fatto alla società e ora sta a Tare provare a chiudere la trattativa con il calciomercato che a breve partirà ufficialmente.

Interesse quindi per Andrea Pinamonti. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, si è messo particolarmente in mostra nella stagione di Serie A conclusa da pochissimo. Andreazzoli ha avuto modo di tirare fuori il meglio del giocatore, praticamente sempre titolare e impiegato anche su ogni calcio di rigore conquistato dalla squadra.

Avrebbe, perciò, compiuto il suo salto di qualità, raggiungendo quella maturità tale per trovare maggiore spazio anche in un club impegnato in Europa la prossima stagione. A tal proposito, quindi, Maurizio Sarri avrebbe visto proprio in Pinamonti l’attaccante da poter utilizzare come vice Immobile. Anche per permettere a quest’ultimo di rifiatare in più occasioni.

Calciomercato Lazio, piace Pinamonti per l’attacco: Sarri lo vorrebbe in squadra come vice di Immobile

A parlare del futuro di Andrea Pinamonti è il ‘Messaggero’. Come si legge, quindi, tra gli obiettivi di mercato della Lazio ci sarebbe proprio l’attaccante di proprietà del club nerazzurro. A un passo dalla chiusura con lo Shakhtar per Marcos Antonio, il club biancoceleste si concentra sul reparto offensivo. Grazie ai 13 gol segnati in 37 gare giocate, Pinamonti sarebbe diventata una richiesta fatta direttamente da Sarri.

Il prestito all’Empoli per l’attaccante classe 1999 terminerà il 30 giugno 2022. Dopodiché Pinamonti tornerà a Milano, all’Inter proprietaria del suo cartellino. Con il club nerazzurro, infatti, è sotto contratto fino al 2024. Ma ora la Lazio potrebbe anche avviare un’operazione per cercare di portarlo a Formello. L’Inter lo valuta circa 20 milioni di euro.