Il Monza si prepara alla storica stagione in Serie A e l’AD Galliani ha già il primo colpo: tutto pronto per l’incontro con l’agente.

Il Monza si scalda per la prima e storica stagione in Serie A. E le ambizioni non sono certo quelle di una semplice neopromossa. Anche perché la società del duo Berlusconi-Galliani ha grandi progetti, a partire dal prossimo calciomercato.

Già nel corso della festa promozione, la premiata coppia brianzola non ha nascosto le proprie mire. E tra una suggestione e un’altra (su tutte, quella del ritorno di Balotelli), il mercato del Monza si prepara a partire.

Ranocchia, Belotti, Candreva, Pessina e chi più ne ha, più ne metta. Negli ultimi giorni i quotidiani e i media specializzati si sono scatenati, mentre Galliani e il DS Antonelli già si muovevano per i primi colpi da condor.

Monza, Galliani incontra l’agente: pronto il primo colpo per la Serie A

Secondo quanto raccontato da ‘Sky Sport’, il Monza si sta muovendo con decisione per l’arrivo di Emmanuel Vignato. Il giovanissimo fantasista del Bologna sembra alla ricerca di nuove esperienze e potrebbe presto voler cambiare aria, lanciandosi in una realtà a lui più congeniale.

Una realtà, come quella del Monza, dove sta conoscendo il grande calcio il fratello minore di Emmanuel, Samuele Vignato. Nel corso della prossima settimana, dunque, l’AD Galliani incontrerà l’entourage del fantasista felsineo e proverà a discuterne i possibili margini di una trattativa.

E chissà, magari verranno fuori anche altre considerazione. L’agente di Vignato è lo stesso di Andrea Ranocchia, anche lui nel mirino del Monza. Manovre e meeting da osservare, quindi, per Galliani: quello di Vignato potrebbe essere il primo colpo dei brianzoli per la Serie A.