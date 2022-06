DAZN, svolta alla Serie A: tutto può cambiare, novità per gli utenti?

La Serie A potrebbe trovare una svolta inaspettata per quanto riguarda i diritti tv. Il prossimo anno può cambiare la sorte degli abbonati.

La prossima stagione di Serie A potrebbe riservare numerose novità per i telespettatori. Coloro che non frequentano gli impianti sportivi italiani sono destinati a navigare nel mare delle piattaforme streaming e degli abbonamenti per restare aggiornati sulla propria squadra del cuore e seguirne le gesta in campo.

L’ultima stagione ha visto l’esclusiva di ‘DAZN’ per il campionato italiano, relegando a ‘Sky Sport‘ solamente tre gare visibili, tra l’altro anche proprio su DAZN. L’accordo con Tim Vision, inoltre, ha permesso agli italiani di approfittare di offerte vantaggiose, ma qualcosa sembra essere andato storto.

DAZN-Tim, la Serie A cambia piattaforma?

I rapporti tra TIM e DAZN sembrano scricchiolare. Il motivo? Un numero di abbonati e risultati sotto le aspettative che potrebbe portare ad un nuovo accordo al ribasso tra le parti. Secondo quanto riporta ‘Verità & Affari’, Tim e Mediaset avrebbero richiesto uno scontro sul minimo gratuito garantito nella raccolta pubblicitaria. Mediaset, infatti, attraverso Digitalia ’08, detiene l’esclusiva per la raccolta pubblicitaria sul calcio. L’accordo da 340 milioni di euro annui, dunque, potrebbe essere rivisito.

DAZN, statistiche alla mano, ha avuto un 30% in meno di utenti rispetto a Sky nel 2020. Per questo TIM, attraverso l’amministratore delegato Pietro Labriola, punterebbe ad uno sconto tra i 60 ed i 100 milioni di euro all’anno per cedere la sua esclusiva. In realtà, l’ad della società, starebbe pensando anche a disfarsi dell’accordo per i prossimi tre anni per un totale di 1 miliardo di euro.

Alla finestra ci sono Sky, pronta a rientrare in corsa, ed Amazon, decisa a spingere la piattaforma Prime Video. La società di Bezos, però, al momento non pare interessata ad accaparrarsi l’intero campionato.