Mourinho al PSG? Spunta un annuncio: “Accadrà al 100%”

La Roma teme le voci circolate nelle ultime ore riguardo il futuro di José Mourinho: c’è chi lo vede al PSG, ecco quindi l’annuncio definitivo

Nelle ultime ore è, dunque, circolata la voce secondo cui José Mourinho sarebbe vicino al Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Il PSG e Mauricio Pochettino, infatti, si diranno salvo cambiamenti improvvisi addio molto presto e il club pensa già a chi potrà sostituirlo. A tal proposito è arrivato anche l’annuncio definitivo per lo Special One.

Secondo quanto riferito quest’oggi da ‘Telegraph’, il PSG avrebbe pensato proprio a José Mourinho per il dopo Pochettino. Un’indiscrezione che ha sicuramente fatto tremare l’ambiente giallorosso, forte del nuovo ciclo iniziato dal portoghese con la vittoria della Conference League.

A tal proposito, è da pochissimo arrivata la smentita da parte di ‘Sky Sport’, che tramite Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che non ci sarebbe nessuna possibilità in merito a questo tipo di operazione. Anzi, secondo il giornalista esperto di calciomercato Mourinho resterà al 100% alla Roma.

Roma, l’annuncio di Di Marzio tranquillizza i tifosi giallorossi sulla questione Mourinho-PSG

Gianluca Di Marzio, quindi, a ‘Sky Sport’ ha voluto parlare della situazione di José Mourinho alla Roma. E delle voci che lo avrebbero nelle ultime ore accostato alla panchina del PSG. Il giornalista ha affermato: “Il PSG, in cerca di un successore di Mauricio Pochettino, avrebbe messo gli occhi su José Mourinho. La situazione, in realtà, è differente. La posizione dell’allenatore portoghese alla guida del club giallorosso è più che mai salda. Accadrà che resterà al 100%“.

“Non ci sono – ha aggiunto Di Marzio – segnali all’interno del mondo Roma di un possibile addio, né Mourinho d’altro canto sta pensando a un futuro lontano dalla capitale. Sia la società sia l’allenatore stanno lavorando in sinergia per preparare al meglio la prossima stagione. Sotto tutti i punti di vista, soprattutto partendo dal mercato”. Stando alle ultime, infatti, il posto di Pochettino al PSG lo prenderà molto probabilmente Christophe Galtier.