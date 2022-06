Da Parigi fanno tremare Roma: il PSG si muove per il ‘colpo’

L’ultima deludente stagione in casa Psg ha portato e potrebbe portare ad importanti stravolgimenti nelle prossime settimane.

Nonostante la netta vittoria della Ligue1 il Psg è tutt’altro che soddisfatto della stagione appena conclusa. Sia i tifosi che la proprietà parigina sono rimasti insoddisfatti dalle prestazioni della squadra in Champions League. Al Khelaifi ha realizzato, lo scorso anno, una campagna di calciomercato straordinaria e in società sono rimasti delusi riguardo l’eliminazione agli Ottavi di finale.

Dopo aver chiuso positivamente la lunghissima trattativa per il rinnovo di Kylian Mbappè, il club parigino è in procinto di attuare una rivoluzione. In dirigenza la società ha silurato Leonardo e sembra vicina a Luis Campos, ma questo non dovrebbe essere l’unico importante cambiamento.

Inizialmente Mauricio Pochettino sembrava certo della permanenza, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Anche il tecnico argentino traballa e sono spuntati diversi nomi illustri per la sua sostituzione. Da Zidane fino a Roberto Mancini, ma è in Italia che il club parigino guarda con particolare attenzione.

Psg, si pensa a Mourinho per la panchina

Secondo quanto riporta il Telegraph ci sarebbe addirittura Josè Mourinho nella lista dei candidati per la panchina del Psg. Il portoghese ha grande fama internazionale ed ha allenato vari top club, così la squadra ‘sotto la Torre Eiffel’ pensa a Mourinho per la panchina.

Sarà difficile però convincere la Roma a liberare il tecnico, che, dopo anni di delusioni, ha riportato un trofeo nella Capitale. Josè ha ancora due anni di contratto con il club giallorosso. Il quotidiano sottolinea che un altro importante candidato è il tecnico francese Christophe Galtier, allenatore del Nizza, molto apprezzato in Francia.