“Decido io”: calciomercato Juventus, il big è ostinato e i tifosi tremano

Dopo Chiellini e Dybala, il calciomercato della Juventus potrebbe essere caratterizzato dall’addio di un altro giocatore importante.

Dopo una stagione molto complicata, la Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello scudetto. I dirigenti della ‘Vecchia Signora’, infatti, sono alle prese con la campagna acquisti. Tanti sono i calciatori accostati in queste ultime settimane al team bianconero: da Paul Pogba ad Angel Di Maria.

Per il ritorno del francese a Torino sembra che manchino solo qualche dettaglio, mentre per l’ex PSG la situazione è molto più complicata. La Juventus, infatti, avrebbe offerto un biennale, anche per sfruttare il Decreto Crescita, ma l’argentino avrebbe l’intenzione di firmare un contratto di un solo anno.

La Juventus dovrà anche sostituire calciatori come Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Soprattutto gli addii del centrale e della ‘Joya’ saranno molto complicati da digerire per i sostenitori della ‘Vecchia Signora’. A peggiorare la situazione sono arrivate in giornata alcune dichiarazioni di un big bianconero.

Calciomercato Juventus, de Ligt sul rinnovo: “Decido io se prolungare o guardare altrove”:

Matthijs de Ligt, infatti, ha parlato così del suo futuro dal ritiro della nazionale olandese: “Rinnovo? Ci sono delle trattative, ma decido io se prolungare o guardare altrove. Penso sempre a ciò che è meglio per me in termini di un progetto sportivo. Non basta arrivare due volte al quarto posto, bisognerà fare dei passi in avanti per rimediare a questi risultati deludenti. La Juventus è una squadra che vuole e deve diventare sempre campione”:

Il difensore centrale è stato intervistato anche da ‘NOS’: “Personalmente, quest’anno è stato il mio anno migliore, sia per quanto riguarda le prestazioni che il gioco. Ho dimostrato le mie qualità, visto anche i vari infortuni di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini”.