Calciomercato Milan, Pioli e i tifosi esultano: c’è l’accordo

Il Milan, tra rinnovi e mercato, è molto attivo in questo inizio di giugno. La firma sul contratto è questione di dettagli: Pioli e i tifosi esultano.

Il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird proietta ufficialmente i rossoneri in una nuova era. Il Milan è chiamato da un lato a difendere il titolo di campione d’Italia e dall’altro a ritornare competitivo in Europa.

Per questo a Maldini e al resto della dirigenza è stato dato un duplice compito: rinforzare la rosa, inserendo tasselli adatto per il gioco di Pioli e rinforzando le lacune, ma anche blindando i punti fermi. Ossia quei giocatori che, in questa stagione ricca di soddisfazioni, si sono rivelati fondamentali per riportare lo Scudetto nella Milano rossonera.

Un nome su tutti: Fikayo Tomori. Arrivato lo scorso anno dal Chelsea, il difensore ha immediatamente convinto il club rossonero, tanto che già nell’ultima sessione estiva, dopo solo sei mesi a Milano, erano stati versati i 29 milioni dei riscatto ai Blues. Adesso, come riporta MilanNews, i rossoneri sono intenzionati a blindarlo con un adeguamento e prolungamento del contratto.

Milan, la difesa riparte da Tomori: il rinnovo è vicino

L’attuale contratto scade nel 2025. Sebbene quindi non ci sia grande necessità dal punto di vista dei tempi, Maldini è comunque al lavoro per chiudere quanto prima la situazione. Da qualche settimana è già iniziato il dialogo tra le parti e sono stati fatti tantissimi passi in avanti.

L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 3 milioni annui. Un adeguamento che soddisfa sia i desideri del calciatore sia le esigenze di bilancio del Milan. Ecco quindi che tutto potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni con le firme che potrebbero arrivare davvero a stretto giro. Sia il Milan che Tomori sono pronti: il futuro del difensore è rossonero.