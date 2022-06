Napoli, De Laurentiis gongola: esulta anche mister Spalletti

Napoli, buone notizie dalla Nations League. De Laurentiis e Spalletti possono finalmente esultare: anche i tifosi drizzano le antenne.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è tra i club più attivi di Serie A sul calciomercato estivo. Dopo aver già ufficializzato il rinnovo di Juan Jesus, il riscatto di Zambo Anguissa dal Fulham e l’acquisto di Mathias Olivera, il club partenopeo ha già opzionato Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi. L’affare con il georgiano sembra essere già chiuso e l’ufficialità potrebbe arrivare subito dopo la fine del campionato in Georgia.

Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prosegue il suo operato alla ricerca di ulteriori profili che possano fare al caso di mister Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. La lista dei desideri è piuttosto lunga e su di essa ci sono sicuramente i nomi di Gerard Deulofeu e Federico Bernardeschi.

I tifosi azzurri attendono ulteriori sviluppi ed intanto osservano a distanza i nomi finiti nei radar del club partenopeo. I fari sono puntati su Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore classe 2001, dal primo luglio, diventerà, salvo clamorosi ribaltoni, un calciatore azzurro a tutti gli effetti.

Kvaratskhelia incanta Napoli: assist delizioso con la Georgia

Intanto, il giocatore è in campo dalle ore 20.45 di questa sera, impegnato con la casacca della propria Nazionale. La Georgia, infatti, è impegnata contro la Bulgaria nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League.

Tra i calciatori titolari in campo c’è anche il futuro membro della rosa azzurra che ha incantato tutti con un assist al bacio per il gol del momentaneo 0-1 messo a segno da Davitashvili. Al momento il match è fermo sull’1-4 visto l’autorete di Hristov giunto poco dopo la prima mezz’ora di gioco, il gol di Zivzivadze al 52′. Al minuto 58, inoltre. Kvaratskhelia ha siglato anche un gol direttamente da calcio di rigore. Anche in occasione della seconda rete, Kvaratskhelia ha messo il suo zampino nell’azione che ha poi portato all’autogol. La notizia fa gongolare De Laurentiis, conscio di aver acciuffato un talento che potrebbe regalare una plusvalenza in caso di futura rivendita.